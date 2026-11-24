Un mayor del Ejército Nacional y un funcionario policial fueron detenidos este martes 24 de noviembre en el marco de una investigación por presunto tráfico de armas y municiones. El operativo dejó 16 personas detenidas y permitió incautar 50 armas de fuego y unas 20.000 municiones, según información difundida por Telemundo y Montevideo Portal.

La investigación fue desarrollada por la Policía de Rivera, bajo la dirección de la fiscal Alejandra Domínguez, y se extendió durante aproximadamente seis meses. Los procedimientos alcanzaron distintos puntos del país y buscan establecer el funcionamiento de una presunta red de abastecimiento de armas a organizaciones criminales.

Un mayor del Ejército y un policía entre los detenidos

Entre las personas arrestadas figura un mayor del Ejército Nacional, detenido en Montevideo, donde se encontraba realizando un curso de pasaje de grado para ascender, de acuerdo con las informaciones periodísticas difundidas esta noche. También fue detenido un funcionario policial.

Hasta el momento no se han informado públicamente las responsabilidades concretas que los investigadores atribuyen a cada funcionario ni eventuales formalizaciones. Las detenciones no implican culpabilidad.

Allanamientos en 11 departamentos, incluido Flores

Según el detalle publicado por Telemundo, hubo procedimientos en Rivera, Maldonado, Canelones, Rocha, Montevideo, Lavalleja, Cerro Largo, Colonia, Río Negro, Flores y Tacuarembó.

La presencia de Flores entre los departamentos comprendidos sitúa parte del operativo en la región central del país. Por ahora no hay información que confirme allanamientos vinculados con esta investigación en Durazno.

El operativo permitió incautar 50 armas y aproximadamente 20.000 municiones. Los investigadores procuran determinar el origen, la circulación y el destino del material.

La Fiscalía investiga el destino del armamento

Una línea de investigación procura establecer si parte de las armas y municiones se comercializaba también en Brasil. Esa eventual conexión internacional está bajo investigación y no ha sido confirmada como resultado judicial.

Según los reportes periodísticos, los investigadores sospechan que parte del armamento se destinaba a organizaciones criminales que operan en Uruguay.

Los detenidos comparecerán en Rivera

Los 16 detenidos fueron trasladados a Rivera para quedar a disposición de la Fiscalía que dirige las actuaciones. Se esperan nuevas diligencias y resoluciones judiciales sobre las posibles responsabilidades individuales.

Al cierre de esta información no se habían comunicado formalizaciones ni condenas vinculadas con el procedimiento. La investigación continúa abierta.

Fuentes: Telemundo y Montevideo Portal, publicaciones del 24 de noviembre de 2026.