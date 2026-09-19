Operación Trazador: incautaron 265 kilos de droga y formalizaron a tres personas

La Policía decomisó cocaína y pasta base valuadas en casi US$ 2 millones, además de vehículos, armas y dinero.

La Operación Trazador permitió incautar más de 265 kilos de cocaína y pasta base, valuados en casi 2 millones de dólares, además de vehículos, armas y dinero. Por el caso, tres personas fueron formalizadas por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó como “muy exitoso” el procedimiento y lo ubicó dentro de una serie de operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en los últimos meses.

Durante una conferencia de prensa realizada el viernes 18 en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, las autoridades brindaron detalles del operativo.

La incautación comprendió 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína. También fueron decomisados vehículos —algunos de alta gama—, armas de fuego y dinero.

Negro destacó el trabajo de los investigadores, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, haciendo especial énfasis en la coordinación entre ambas instituciones.

“Es una operación muy importante, que no es un hecho aislado. En los últimos 15 días se lograron cristalizar dos grandes operaciones que significaron la incautación de 700 kilos de drogas”, señaló.

Varias operaciones en los últimos seis meses

El ministro repasó otros procedimientos desarrollados durante los últimos seis meses, entre ellos las operaciones Ciseo, Elisa, Caudillo, Polux y Nueva Era.

Ciseo estuvo vinculada a la investigación de un túnel construido con el objetivo de concretar un robo a un banco; Elisa permitió interceptar un camión paraguayo con cocaína; Caudillo derivó en la detención de una camioneta con pasta base, y Polux estuvo relacionada con droga lanzada desde una avioneta.

A estas se suma Nueva Era, que culminó con la condena de Luis Fernando Fernández Albín.

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, destacó que en la Operación Trazador participaron distintas unidades, entre ellas la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Prefectura Nacional Naval.

“Fue una labor muy profesional, dado el tiempo que significa la obtención de indicios y evidencias suficientes que se le aportaron a los fiscales para llevar estas investigaciones complejas”, expresó.

Azambuya sostuvo que los resultados responden al trabajo coordinado entre las distintas unidades policiales y otras instituciones.

“Apuntamos en forma constante al trabajo de neutralizar aquellos grupos criminales que puedan actuar en nuestro país”, agregó.

EN NÚMEROS

265,7 kilos de cocaína y pasta base fueron incautados.

141,590 kilos correspondieron a pasta base.

124,154 kilos eran cocaína.

Casi US$ 2 millones es el valor estimado de las sustancias.

3 personas fueron formalizadas en el marco de la investigación.

Más de 120 bocas cerradas en 2026

Durante la conferencia también se presentó un balance de las actuaciones contra el microtráfico realizadas en lo que va de 2026.

Según informó el subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, se concretaron más de 200 allanamientos y unas 120 personas fueron condenadas o tuvieron investigaciones formalizadas por actividades vinculadas al narcotráfico.

En esos procedimientos fueron incautados unos 30 kilos de drogas fraccionadas para su distribución, 35 vehículos, más de 40 armas de fuego, casi 2 millones de pesos uruguayos y 48.000 dólares.

De acuerdo con la información policial, las actuaciones permitieron cerrar unas 120 bocas de venta de drogas durante el año.