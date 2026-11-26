Siete bocas de venta de drogas desarticuladas, 14 personas detenidas y siete condenas es el saldo de la Operación Issak, considerada por el Ministerio del Interior como el mayor operativo antidrogas realizado hasta el momento en el departamento de Flores. La investigación se desarrolló principalmente en Trinidad, aunque una de las detenciones se concretó en Sarandí del Yí.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Departamental de Antidrogas de Flores, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada Departamental.

La investigación comenzó en agosto de este año, a raíz de la detección de una presunta red dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes en la capital departamental.

Tras varios meses de tareas de inteligencia, la Policía realizó ocho allanamientos en distintos puntos de Trinidad, que permitieron desarticular siete lugares de venta de drogas.

Una de las detenciones se concretó en Sarandí del Yí

En una primera instancia fueron detenidas 12 personas, que quedaron a disposición de la Fiscalía Letrada Departamental.

Posteriormente se concretaron otras dos detenciones, una de ellas en Sarandí del Yí, elevando a 14 el número total de detenidos, entre los que figuran tres mujeres.

Luego de las audiencias correspondientes, la Justicia dispuso la condena de siete de los implicados y la formalización de los restantes por delitos vinculados al suministro de estupefacientes y asistencia al tráfico, entre otras figuras delictivas.

Más de $630.000 en drogas incautadas

Durante los procedimientos, los efectivos policiales incautaron dos armas de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión y teléfonos celulares, además de pasta base y cocaína.

Según la estimación difundida por las autoridades, la cantidad de droga incautada equivale a 5.540 dosis de pasta base y 153 dosis de cocaína.

El valor estimado de las sustancias en el mercado ilegal local asciende a $630.500.

Procuran clausurar y demoler inmuebles utilizados como bocas

En paralelo a las actuaciones policiales y judiciales, las autoridades coordinan con la Intendencia Departamental de Flores la realización de tareas de limpieza y tapeado de las viviendas utilizadas para la comercialización de drogas.

Asimismo, se mantienen conversaciones con propietarios de algunos de los inmuebles, debido al estado ruinoso de determinadas estructuras, con el objetivo de avanzar en su eventual demolición.

El Ministerio del Interior dio a conocer este jueves 26 de noviembre los resultados de la Operación Issak, que culminó tras varios meses de investigación.

Fuente: Telemundo.