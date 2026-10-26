Varias motos iban a alta velocidad y sin luces por Capurro: una chocó contra una columna en avenida Churchill

Un motociclista de 18 años resultó lesionado tras chocar contra una columna de alumbrado público cuando intentaba incorporarse a la avenida Winston Churchill desde calle Capurro, en Durazno. El siniestro ocurrió próximo a la 1:00 de la madrugada y, durante las actuaciones posteriores, la Policía constató que el motor de la motocicleta figuraba denunciado como hurtado.

De acuerdo con la información policial, efectivos de la Guardia Republicana circulaban por calle Capurro cuando observaron varias motocicletas que se desplazaban a alta velocidad, sin luces y con conductores que no utilizaban casco protector.

En esas circunstancias, uno de los motociclistas intentó tomar la avenida Winston Churchill, pero terminó impactando contra una columna de alumbrado público y cayó al pavimento.

Traumatismo de cráneo y fractura

Los efectivos intervinieron de inmediato, realizaron las primeras actuaciones y solicitaron una ambulancia para asistir al conductor.

En el lugar se presentó una unidad de emergencia médica móvil, cuyo personal atendió al joven, de 18 años, que conducía una motocicleta marca Baccio.

El diagnóstico médico estableció politraumatismo moderado, traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y fractura del miembro inferior izquierdo.

Tras recibir asistencia, el motociclista fue trasladado al hospital local.

El motor tenía denuncia de hurto

Durante la inspección de la motocicleta, los funcionarios policiales constataron que el motor figuraba denunciado como hurtado, circunstancia que fue incorporada a las actuaciones.

El hallazgo no permite establecer, por sí solo, que el conductor estuviera involucrado en el hurto.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las tareas correspondientes para documentar el siniestro.

La Fiscalía competente fue informada de lo ocurrido.