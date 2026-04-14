Le prometieron “limpiar males” y un tesoro: estafan a hombre en Sarandí por $120 mil

Un adulto mayor fue víctima de una estafa tras ser engañado por dos mujeres que lo contactaron en su vivienda de Ciudad del Carmen.

Según la denuncia radicada en Comisaría 9ª de Sarandí del Yí, las mujeres llegaron al domicilio del hombre y le aseguraron que podían “limpiar la casa de malos espíritus” y que además existía un supuesto tesoro en su campo que ellas podían ayudar a recuperar.

Bajo ese argumento, lograron convencerlo de acompañarlas en una camioneta blanca doble cabina hasta Sarandí del Yí.

Préstamo y entrega del dinero

Ya en la ciudad, las mujeres persuadieron al denunciante para que solicitara un préstamo en una institución financiera por $120.000, dinero que posteriormente les entregó.

El hombre declaró que no conocía previamente a las mujeres, quienes desaparecieron tras recibir el efectivo.

Investigación en curso y advertencia

El caso es investigado por personal de Investigaciones y de Comisaría 9ª, que trabaja para identificar a las responsables.

Desde la Policía se reiteró la importancia de estar atentos ante este tipo de maniobras, que suelen dirigirse especialmente a personas mayores mediante engaños o promesas falsas.

Se recomienda que, ante situaciones similares o sospechas de estafa, se realice la denuncia a través del servicio de emergencias 9.1.1 o en la seccional más cercana.