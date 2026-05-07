Prisión preventiva por 90 días para un joven por rapiña y dos hurtos en Durazno

Un masculino de 18 años de edad fue conducido ayer ante la Fiscalía de 1er Turno y Juzgado Letrado de 1er Turno, donde al término de la audiencia se dispuso la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito de rapiña y dos delitos de hurto especialmente agravados, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor.

La justicia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 90 días.

Los hechos investigados

Mediante trabajos realizados por personal de la Comisaría 15ta y de la Dirección de Investigaciones, se pudo establecer que el ahora formalizado estaba directamente involucrado en tres hechos delictivos ocurridos en el departamento durante el mes de abril.

Rapiña a una adolescente — 29 de abril de 2026 La víctima fue una adolescente de 15 años, a quien el formalizado le sustrajo un celular mediante amenazas verbales.

Hurto de moto — 21 de abril de 2026 La motocicleta se encontraba estacionada en la vía pública.

Hurto de moto — 28 de abril de 2026 Otra motocicleta sustraída en circunstancias similares, también estacionada en la vía pública.

Tras el avance de las indagatorias, el indagado fue remitido ante la justicia competente, instancia en la que se resolvió su formalización y la medida cautelar privativa de libertad.