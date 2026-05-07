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jueves 7 de mayo de 2026

Prisión preventiva por 90 días para un joven por rapiña y dos hurtos en Durazno

La víctima de la rapiña fue una adolescente de 15 años. Los hurtos corresponden a dos motos sustraídas de la vía pública en abril.
Por Lectura: 2 minutos
Prisión preventiva por 90 días para un joven acusado de una rapiña y dos hurtos en Durazno

Un masculino de 18 años de edad fue conducido ayer ante la Fiscalía de 1er Turno y Juzgado Letrado de 1er Turno, donde al término de la audiencia se dispuso la formalización de la investigación por la presunta comisión de un delito de rapiña y dos delitos de hurto especialmente agravados, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor.

La justicia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 90 días.

Los hechos investigados

Mediante trabajos realizados por personal de la Comisaría 15ta y de la Dirección de Investigaciones, se pudo establecer que el ahora formalizado estaba directamente involucrado en tres hechos delictivos ocurridos en el departamento durante el mes de abril.

Rapiña a una adolescente — 29 de abril de 2026 La víctima fue una adolescente de 15 años, a quien el formalizado le sustrajo un celular mediante amenazas verbales.

Hurto de moto — 21 de abril de 2026 La motocicleta se encontraba estacionada en la vía pública.

Hurto de moto — 28 de abril de 2026 Otra motocicleta sustraída en circunstancias similares, también estacionada en la vía pública.

Tras el avance de las indagatorias, el indagado fue remitido ante la justicia competente, instancia en la que se resolvió su formalización y la medida cautelar privativa de libertad.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy