La Jefatura de Policía de Durazno tendrá 9 talleres de salud mental durante 2026

Un total de 9 talleres —abril fue el primero, diciembre el cierre— se desarrollarán en la Sala de Conferencias de Jefatura de Policía de Durazno con la salud mental como premisa, en una estrategia que se replica en todo el país.

La continuidad de estos talleres de prevención durante el presente año fue destacada desde el Ministerio del Interior, al momento de repasar la trascendencia de los mismos.

Una política que se viene desarrollando hace años

Según la cartera de Estado, la implementación de los talleres de salud mental en el interior se viene desarrollando de forma ininterrumpida desde hace varios años en distintos formatos, con alcance a funcionarios policiales y sus núcleos familiares, especialmente al interior del país.

Esta propuesta se enmarca en una estrategia institucional de promoción de la salud mental y prevención de riesgos psicosociales asociados al ejercicio de la función policial.

«Un pilar fundamental para la calidad de vida»

El departamento de Salud Mental de la Dirección Nacional de Sanidad Policial entiende que el bienestar emocional «constituye un pilar fundamental para la calidad de vida, la estabilidad familiar y el adecuado desempeño profesional en contextos de alta demanda».

Se destaca como objetivo general «promover el bienestar psicoemocional y prevenir el desarrollo de trastornos mentales en los funcionarios policiales del interior y sus familias, a través del fortalecimiento de factores protectores individuales, familiares y organizacionales».

Los objetivos específicos del programa

Los talleres en la ciudad de Durazno comenzaron en abril, prosiguen en mayo y se extienden hasta el cierre del calendario anual 2026.

Entre sus objetivos específicos se ubica la necesidad de:

Prevenir el desgaste profesional.

Capacitar en técnicas de afrontamiento.

Fomentar el autocuidado integral.

Generar espacios de diálogo y escucha activa.

Favorecer la conciliación entre vida laboral y familiar.

Fortalecer el apoyo emocional entre pares.

Involucrar activamente a la familia policial.

A quiénes está dirigido

Respecto al alcance del programa, su población objetivo es la de funcionarios policiales en actividad, sin distinción jerárquica ni funcional, así como sus núcleos familiares directos (parejas, hijos/as, padres/madres).

Cómo se trabaja

Con foco en la metodología, la propuesta se estructura en encuentros grupales, presenciales o virtuales, con frecuencia mensual o bimensual, impartidos por profesionales del departamento de Salud Mental, Licenciados en Psicología. Las actividades combinan instancias vivenciales, psicoeducativas y participativas, adaptadas a las particularidades de cada contexto.

El impacto que se busca

Desde el Ministerio del Interior se hace referencia al impacto esperado, señalando metas como:

La reducción sostenida del ausentismo laboral asociado a causas de salud mental.

asociado a causas de salud mental. La mejora del clima organizacional y el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional.

y el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional. La prevención del agravamiento de afecciones como la depresión, el estrés postraumático y la ideación suicida.

como la depresión, el estrés postraumático y la ideación suicida. El fortalecimiento de redes internas de contención y apoyo entre funcionarios.

de contención y apoyo entre funcionarios. El incremento de la satisfacción laboral.

Calendario local

Durante el mes de abril se cumplió con el primer taller en la ciudad, denominado «Prevención y salud en la función policial – El uniforme no es escudo».

En mayo corresponde «Comunicación asertiva y resolución de conflictos entre pares».

Siempre desde la Sala de Conferencias de Jefatura de Policía, para junio se prevé «La escucha activa», al tiempo que durante julio corresponde la temática suicidio con el título «Importancia de las redes y cuidado entre pares».

En agosto se dará continuidad al tema bajo el título «Importancia de postvención como prevención», mientras que durante setiembre será «Resiliencia operativa, manejo de estrés».

En octubre se abordará la «Gestión de la post-guardia»; en noviembre, «Más allá del uniforme. Ser policía hoy»; y el cierre se dará durante diciembre con una jornada de balance, cuidado y fortaleza en la función policial.

📞 Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de angustia o necesita apoyo emocional, la Línea Vida del Ministerio de Salud Pública atiende las 24 horas al 0800 0767 o *0767 desde celulares. Es gratuita, anónima y confidencial.