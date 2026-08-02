«En cada uniforme hay un ser humano»: Jefatura de Durazno celebró 196 años con homenajes a rescatistas

La Jefatura de Policía de Durazno conmemoró su 196.º aniversario con una ceremonia realizada en el Centro Cultural Nacional Sala Lavalleja, encabezada por el ministro del Interior, Carlos Negro. El acto reconoció la trayectoria de efectivos en retiro, distinguió intervenciones de alto riesgo y rindió homenaje al compromiso de quienes integran la institución.

Los reconocimientos de la jornada

Fueron homenajeados los funcionarios que pasaron a situación de retiro, así como efectivos que cumplieron 35, 20 y otros años de servicio. También recibió distinción el Centro de Atención Sanitaria (C.A.S.) Departamental de la Dirección Nacional de Sanidad Policial.

Entre las distinciones más emotivas de la ceremonia:

El cabo Matías Pérez y el agente Axel Araujo , que rescataron de las aguas del río Yí a una mujer que había intentado quitarse la vida.

y el , que rescataron de las aguas del a una mujer que había intentado quitarse la vida. El suboficial mayor Richardson Santana, el cabo Gastón Gamboa y el agente Jonathan Piñeyro, que rescataron a una mujer de 84 años caída en un aljibe de más de seis metros de profundidad. Piñeyro descendió al interior del pozo para concretar el salvamento.

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«Hay un padre o una madre que deja un beso antes de salir de casa»

El único orador fue el jefe de Policía de Durazno, Crio. Gral. (R) Gabriel Lima, quien centró su discurso en el valor humano de la institución.

«Hoy no estamos aquí solamente para recordar una fecha; estamos aquí para honrar 196 años de historia, sacrificio y compromiso. Para rendir homenaje a cientos de hombres y mujeres que, generación tras generación, eligieron dedicar su vida a una causa más grande que ellos mismos: servir y proteger a los demás», expresó.

Lima dedicó palabras especiales a las familias de los efectivos: «Nuestro reconocimiento especial a las familias policiales, pilar fundamental de todos nosotros, porque en cada uniforme hay un ser humano. Hay un padre o una madre que deja un beso antes de salir de casa sin saber qué le deparará la jornada. Hay hijos que esperan el regreso de quien salió a cumplir con el deber».

Al cierre, trazó un balance institucional: «Una institución no se mide únicamente por los años que cumple, sino por el legado que deja en sus integrantes. La Jefatura de Policía de Durazno, después de casi dos siglos de historia, continúa siendo un símbolo de entrega, compromiso y esperanza para todo nuestro departamento».

Las autoridades presentes

Participaron de la ceremonia:

Carlos Negro , ministro del Interior.

, ministro del Interior. José Azambuya , director de la Policía Nacional.

, director de la Policía Nacional. Gabriel Lima , jefe de Policía de Durazno.

, jefe de Policía de Durazno. Felipe Algorta , intendente de Durazno.

, intendente de Durazno. Magela Rinaldi y Domingo Rielli , diputados.

y , diputados. Pablo Mastrángelo , comandante del Batallón de Infantería Blindado N.º 13.

, comandante del Batallón de Infantería Blindado N.º 13. Gonzalo Lima , comandante del Regimiento de Caballería Blindado N.º 2.

, comandante del Regimiento de Caballería Blindado N.º 2. Pablo Souza , comandante del Escuadrón de Base de la Brigada Aérea II.

, comandante del Escuadrón de Base de la Brigada Aérea II. Representantes del Poder Judicial, directores de la Intendencia y otras autoridades civiles y militares.