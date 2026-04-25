Durazno usará la lista de prelación vigente para cubrir las vacantes policiales

El jefe de Policía de Durazno, Crio. Gral. Lic. Gabriel Lima, despejó las dudas que se habían instalado entre los aspirantes al ingreso policial del departamento: las vacantes —tanto las locales como las del nuevo llamado nacional del Ministerio del Interior— serán cubiertas con la lista de prelación ya vigente en Durazno, sin necesidad de repetir pruebas.

El origen de la incertidumbre

En las últimas semanas, varios aspirantes que habían superado las pruebas culturales, físicas y médicas del llamado inicial de la Jefatura de Policía de Durazno comenzaron a manifestar su inquietud ante la aparición de una nueva convocatoria del Ministerio del Interior para cubrir 648 plazas para el escalafón policial a nivel nacional.

Ese segundo llamado generó incertidumbre sobre si el proceso local quedaría sin efecto, al punto de que los postulantes organizaron grupos para intercambiar información ante la falta de definiciones oficiales.

Lima fue enfático: el proceso local sigue vigente

El jefe de Policía fue claro al resolver la confusión. «El llamado que se realizó en Durazno sigue en curso y no queda sin efecto», afirmó Lima, explicando que el proceso se encuentra a la espera de completar trámites administrativos para la contratación de policías eventuales.

El jerarca aclaró que ambos procesos no se superponen: las vacantes que se generen, ya sea a nivel local o en el marco del nuevo llamado nacional, serán cubiertas con la lista de prelación ya conformada en Durazno. Los postulantes que cumplieron con todos los requisitos exigidos no deberán volver a rendir pruebas.

Tres vacantes directas y cupos eventuales a definir

Actualmente existen tres vacantes directas para la Jefatura de Policía de Durazno. A ellas se sumarán los cupos que defina la Intendencia de Durazno para la contratación de efectivos eventuales.

Lima ejemplificó cómo funcionará el mecanismo: «Si se determinan diez cargos eventuales, se convocará a los primeros trece aspirantes de la lista», una lógica que prevé un margen para eventuales desistimientos o inhabilitaciones sobrevinientes.

En caso de que el número total de cupos supere la cantidad de aspirantes disponibles en la lista, recién entonces se recurrirá a nuevos llamados con pruebas desde cero.

Coordinación con el Ministerio del Interior

Lima también indicó que mantuvo contacto directo con autoridades del Ministerio del Interior para asegurar que las nuevas vacantes del llamado nacional contemplen a los postulantes locales ya evaluados. La gestión busca evitar que los aspirantes duraznenses queden en desventaja frente al proceso nacional más amplio.

Un dato clave: la lista tiene validez de un año

Un aspecto técnico que los postulantes deben tener presente es que la lista de prelación tiene una validez legal de un año. Si en ese plazo no se asignan todas las vacantes previstas, el proceso deberá reiniciarse completamente con nuevas pruebas desde el inicio.

Expectativa y próximos pasos

La confirmación del jefe de Policía fue recibida como una señal positiva por parte de los aspirantes y sus familias, que aguardaban con expectativa una definición sobre su futuro dentro de la institución policial. El paso pendiente es conocer el número definitivo de cupos, tanto directos como eventuales, para avanzar hacia la etapa de formación.