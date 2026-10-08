Incautan motos sin matrícula y con escapes irregulares en controles de tránsito en Durazno

El Departamento de Tránsito y Convivencia del Gobierno de Durazno, en coordinación con la Jefatura de Policía, desarrolla operativos de control vehicular durante los fines de semana, con especial atención a las motocicletas. En los procedimientos se han incautado motos sin matrícula, con matrículas adulteradas y con modificaciones no permitidas en sus sistemas de escape.

Las intervenciones se realizan en distintos puntos del departamento y tienen como objetivo prevenir siniestros de tránsito, fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de circulación.

Los controles comprenden tanto la identificación de los vehículos como la revisión de sus condiciones de seguridad y la documentación de quienes los conducen.

Matrículas, escapes y elementos de seguridad

Una de las principales irregularidades detectadas está relacionada con la circulación de motocicletas sin matrícula o con alteraciones en sus elementos de identificación.

Estas situaciones constituyen infracciones y pueden dificultar la identificación de los vehículos.

También se han constatado modificaciones no permitidas en los sistemas de escape. Las alteraciones pueden generar niveles de ruido superiores a los establecidos, provocar molestias a los vecinos y afectar las condiciones reglamentarias de funcionamiento de las motocicletas.

Durante los operativos, los funcionarios verifican además el uso correcto del casco protector, tanto por parte del conductor como del acompañante, la presencia de espejos reglamentarios y el estado general del vehículo.

En cuanto a la documentación, se solicita la licencia de conducir correspondiente y la libreta de propiedad, además de comprobar que la motocicleta esté debidamente identificada y habilitada para circular.

Controles con un objetivo preventivo

Desde las instituciones responsables se señala que los procedimientos no tienen únicamente una finalidad sancionatoria. Su propósito central es prevenir conductas que puedan poner en riesgo la integridad física de conductores, acompañantes, peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía pública.

La presencia de los equipos de fiscalización también busca generar conciencia sobre la importancia de circular con vehículos en condiciones reglamentarias.

Entre las medidas fundamentales se encuentran utilizar correctamente el casco, respetar las velocidades permitidas y las señales de tránsito, evitar maniobras imprudentes y no transportar más personas de las autorizadas.

Asimismo, se recuerda la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, una conducta que incrementa los riesgos para quienes circulan por la vía pública.

La seguridad vial requiere, además, la responsabilidad de los acompañantes, quienes también deben utilizar casco y adoptar las medidas de protección correspondientes.

Los operativos continuarán los fines de semana

El Gobierno de Durazno y la Jefatura de Policía destacan la importancia del trabajo coordinado entre ambas instituciones, que permite compartir recursos, mejorar las tareas de fiscalización y responder ante las infracciones detectadas.

Los controles continuarán durante los fines de semana en diferentes puntos del departamento, con intervenciones orientadas tanto a verificar el cumplimiento de la normativa como a informar a la población sobre las condiciones necesarias para circular de forma segura.

En ese sentido, se exhorta a los motociclistas a revisar el funcionamiento de frenos y luces antes de salir, comprobar la correcta colocación de la matrícula y llevar la documentación exigida.

También se recomienda utilizar siempre un casco homologado, en buen estado y correctamente abrochado.

Desde las instituciones se insiste en que el mantenimiento del vehículo, el respeto por las normas y una conducción prudente son medidas esenciales para prevenir siniestros y reducir sus consecuencias.