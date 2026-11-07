El cuerpo de una bebé que falleció tras nacer prematuramente en el Hospital Policial de Montevideo habría sido descartado junto con materiales médicos, según los resultados preliminares de una investigación iniciada luego de que sus familiares denunciaran su desaparición. La Dirección Nacional de Sanidad Policial anunció que se notificarán las sanciones correspondientes a las personas involucradas y puso a disposición de la familia apoyo psicológico y acompañamiento institucional.

La información sobre el destino del cuerpo fue publicada este sábado 7 de noviembre por Montevideo Portal, que citó fuentes vinculadas a las actuaciones. Según ese medio, las autoridades comunicaron sus conclusiones preliminares a los padres durante la tarde del viernes.

Qué ocurrió con el cuerpo de la recién nacida

La bebé había nacido en condiciones de prematurez extrema y permaneció internada en el CTI neonatal del Hospital Policial. Según la información difundida por Telenoche, nació el 25 de octubre, con 23 semanas de gestación, y falleció el lunes 2 de noviembre.

El jueves 5, cuando sus familiares y la empresa fúnebre concurrieron al centro asistencial para retirar el cuerpo y realizar el sepelio, los funcionarios no lograron localizarlo.

La familia presentó una denuncia policial y las autoridades iniciaron una investigación urgente para establecer qué había sucedido.

De acuerdo con la información publicada este sábado, las actuaciones preliminares indican que el cuerpo habría sido desechado junto con materiales médicos.

La recién nacida pesaba aproximadamente 400 gramos. Según las fuentes citadas por Montevideo Portal, el reducido tamaño del cuerpo habría incidido en el error de procedimiento.

Las mismas fuentes señalaron que la investigación preliminar no encontró elementos que vinculen el episodio con tráfico de órganos.

Sanidad Policial anunció sanciones

La Dirección Nacional de Sanidad Policial había calificado inicialmente la desaparición como una situación de extrema gravedad y dispuesto una investigación policial y otra administrativa para esclarecer lo sucedido.

Tras las primeras actuaciones, la institución informó que se notificarán las sanciones correspondientes a las personas involucradas.

El comunicado difundido por Sanidad Policial también reiteró el pesar institucional por el fallecimiento de la recién nacida y reconoció el sufrimiento adicional ocasionado a sus familiares.

Asimismo, puso a disposición de los padres recursos institucionales de apoyo psicológico y acompañamiento durante el proceso.

Hasta la información conocida este sábado, no se habían difundido públicamente las identidades de los funcionarios involucrados ni el detalle de las sanciones.

La denuncia de la familia

La desaparición del cuerpo se conoció cuando los padres acudieron al hospital para iniciar los trámites funerarios.

Según la denuncia difundida por Telenoche, la familia había visto por última vez el cuerpo de su hija la noche del lunes, cuando personal del centro asistencial se disponía a trasladarlo a la morgue.

El jueves por la mañana, al concurrir para retirarlo, les indicaron que debían esperar. Posteriormente, supieron que no había sido localizado.

En declaraciones recogidas por Montevideo Portal, familiares expresaron la angustia que atravesaban al no poder despedirse de la recién nacida.

La búsqueda realizada en el hospital no permitió encontrar el cuerpo, situación que motivó la intervención de las autoridades de Sanidad Policial y del Ministerio del Interior.

Una investigación que deberá determinar responsabilidades

La información conocida este sábado permite establecer una explicación preliminar sobre lo ocurrido, pero todavía quedan aspectos pendientes de esclarecimiento.

Entre ellos, las circunstancias concretas en las que el cuerpo fue descartado, los procedimientos aplicados por el personal del hospital y las responsabilidades individuales que puedan determinarse.

Sanidad Policial anunció medidas administrativas y acompañamiento a la familia, mientras se esperan mayores precisiones oficiales sobre las actuaciones y sus consecuencias.

El caso expuso una grave irregularidad en el manejo de los restos de una recién nacida y agregó una situación de profundo dolor a una familia que esperaba poder despedirse de su hija.