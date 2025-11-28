Herido de bala tras ingreso armado

Una intervención policial registrada el miércoles por la noche en jurisdicción de la Comisaría 1ª culminó con la condena de Cesar Michel Álvarez Yaben, de 35 años, quien fue enviado a prisión por una serie de delitos vinculados a un episodio armado dentro de una vivienda.

Según informó Jefatura de Policía, el hecho se desencadenó próximo a las 23:15 cuando el Centro de Comando Unificado recibió un aviso sobre disparos de arma de fuego en una finca de la zona. Personal de la Dirección de Grupos de Apoyo llegó de inmediato y encontró a una mujer en evidente estado de nerviosismo, solicitando a gritos que ingresaran al domicilio: en el interior había un hombre armado y otra persona herida.

Efectivos de UNATED, utilizando un escudo balístico, ingresaron a la vivienda y lograron detener al agresor, incautando el arma utilizada: un revólver calibre 22 con varios cartuchos. En el lugar también se encontraba la víctima, un hombre mayor de edad que presentaba una lesión por disparo en el glúteo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital local, donde recibió asistencia y fue posteriormente dado de alta.

Tras la detención, Álvarez Yaben —poseedor de antecedentes— fue conducido ante la Fiscalía de 1er Turno y luego al Juzgado Letrado de 4º Turno, donde se resolvió su condena como autor de violación de domicilio, lesiones personales agravadas y porte de arma de fuego, todos en distintas modalidades de reiteración. La pena fijada por la Justicia fue de 17 meses de prisión efectiva.