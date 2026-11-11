El hallazgo de tres cráneos y un fémur durante las excavaciones para una construcción en el barrio La Comercial, en Montevideo, motivó la intervención de la Policía y la Fiscalía. Los restos óseos fueron encontrados en un predio ubicado en la esquina de Juan Paullier y Pagola, y serán analizados por el Instituto Técnico Forense (ITF) para intentar establecer su origen y antigüedad.

El descubrimiento se produjo el martes 10 de noviembre, cuando trabajadores comenzaron a remover tierra en un terreno adquirido por dos arquitectos para desarrollar una nueva obra.

Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes del caso, las primeras apreciaciones indican que los restos podrían tener muchos años de antigüedad, aunque todavía no existen resultados periciales que permitan determinar su procedencia.

Primero apareció un cráneo y después encontraron otros restos

El hallazgo se produjo mientras los trabajadores realizaban las primeras excavaciones en el predio.

En un primer momento encontraron un cráneo y dieron aviso a la Policía. Posteriormente, al continuar con las tareas, aparecieron otros dos cráneos y un fémur.

Ante la aparición de nuevos restos óseos, se dio intervención a la Fiscalía para establecer las actuaciones correspondientes.

Las autoridades dispusieron una custodia preventiva en el lugar y solicitaron la realización de estudios al Instituto Técnico Forense.

Los análisis serán fundamentales para obtener información sobre las características de los restos, su posible antigüedad y su procedencia.

Por ahora, no se ha establecido cómo llegaron al terreno ni a qué época pertenecen.

Un terreno que llevaba años abandonado

El episodio sorprendió a los vecinos de La Comercial, un barrio tradicional de Montevideo.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Telenoche, en el predio funcionaron anteriormente distintos establecimientos comerciales, entre ellos una zapatería.

Los residentes señalaron que el lugar permaneció abandonado durante aproximadamente seis años, hasta que fue adquirido para desarrollar una nueva construcción.

Sin embargo, los antecedentes comerciales del inmueble no permiten explicar por sí solos la presencia de los restos óseos.

Tampoco se ha difundido información oficial que vincule el descubrimiento con un hecho delictivo o con algún episodio histórico determinado.

La obra podrá continuar mientras avanzan los estudios

Pese a la intervención policial y judicial, las autoridades habilitaron la continuidad de los trabajos de construcción.

Los responsables del predio deberán comunicarse con el servicio de emergencias 911 si durante las próximas excavaciones encuentran otros elementos que puedan tener relevancia para la investigación.

Mientras tanto, el Instituto Técnico Forense deberá realizar los análisis solicitados.

Aunque las primeras observaciones apuntan a que los restos podrían ser antiguos, esa posibilidad todavía requiere confirmación.

El principal interrogante sigue abierto: cuál es el origen de los tres cráneos y el fémur encontrados debajo del terreno y cómo llegaron hasta ese lugar.

Por el momento, las autoridades aguardan los resultados de las pericias para avanzar en el esclarecimiento del caso.