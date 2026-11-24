Un motociclista de 56 años sufrió graves lesiones tras protagonizar un siniestro de tránsito con un camión en el kilómetro 182 de ruta 5, frente a la estación de servicio ANCAP de Durazno. El hombre fue trasladado al Hospital Dr. Emilio Penza y la prueba de espirometría arrojó resultado positivo.

El hecho ocurrió próximo a las 16:30 horas del lunes 23 de noviembre, en la intersección de ruta 5 y calle Joaquín Soárez, según informó la Jefatura de Policía de Durazno.

Tras recibir la comunicación, efectivos policiales concurrieron al lugar y solicitaron la presencia de una emergencia médica móvil para asistir al conductor de la motocicleta, marca Rocket.

El médico actuante diagnosticó politraumatismo y traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, por lo que el hombre fue trasladado al servicio de Emergencias del hospital local.

Por su parte, el conductor del camión, marca Volvo, un hombre de 38 años, resultó ileso.

Espirometría positiva para el motociclista

Las pruebas de espirometría realizadas a ambos conductores arrojaron resultado positivo para el motociclista y negativo para el conductor del camión.

El informe policial no especificó el nivel de alcohol registrado ni las circunstancias en las que se produjo el choque.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y del hecho fue informada la Fiscalía competente.