Formalización: joven de 21 años fue enviado a prisión por homicidio tras allanamientos

La formalización de un joven de 21 años, poseedor de antecedentes judiciales, fue dispuesta ayer por la Fiscalía de 1.º Turno y el Juzgado Letrado de 1.º Turno. La Justicia lo imputó por la presunta comisión de un delito de homicidio especialmente agravado y agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor, imponiéndole prisión preventiva por 120 días.

Detención, evidencia incautada y vínculo con el crimen del 18 de noviembre

La resolución judicial se vincula al hecho ocurrido en la noche del 18 de noviembre, cuando un hombre de 22 años, con antecedentes penales, fue baleado en la vía pública luego de un encuentro de fútbol organizado. Recibió disparos en el cráneo y en la pierna izquierda, y posteriormente falleció a causa de las heridas, según lo informado en los comunicados policiales 204 y 206/2025.

Ayer, personal de la Dirección de Investigaciones realizó varios allanamientos en procura del presunto autor del ataque. En uno de los procedimientos se produjo la detención del imputado. Durante los operativos se incautaron celulares, municiones de varios calibres, una balanza de precisión, una pistola de aire comprimido, dos rifles y dinero en pesos uruguayos.

Sobre el avance de la investigación, una fuente policial indicó:

“Los indicios recogidos en los allanamientos fortalecen la línea principal del caso”.

Otra fuente vinculada al caso destacó el despliegue operativo:

“La investigación permitió identificar rápidamente al presunto autor y actuar en consecuencia”.

Finalmente, desde el ámbito judicial se valoró la medida cautelar:

“La prisión preventiva es imprescindible para asegurar el proceso y evitar riesgos de fuga o entorpecimiento”.

La investigación continúa a cargo de Fiscalía y de la Dirección de Investigaciones, que siguen analizando la evidencia incautada para cerrar la reconstrucción del caso.