Más de 1.000 aspirantes comienzan su formación policial y Durazno será una de las sedes

Más de 1.000 aspirantes comenzaron su proceso de ingreso a las escuelas policiales de todo el país, en el marco de una nueva etapa de incorporación de personal impulsada por el Ministerio del Interior. La iniciativa incluye a Durazno entre los doce departamentos cuyas jefaturas participarán de la formación, tanto de futuros efectivos locales como de alumnos que posteriormente prestarán servicio en otras localidades.

El anuncio se realizó el jueves 15 de octubre, durante una ceremonia encabezada por el presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior, Carlos Negro, en la Escuela Nacional de Policía.

Según las cifras presentadas por el Gobierno, desde 2025 ingresaron al servicio aproximadamente 1.500 policías, mientras que los aspirantes que se encuentran en formación elevan a más de 2.000 el número de personas comprendidas en el proceso de incorporación.

La actividad también incluyó el egreso de agentes penitenciarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la entrega de bastones de mando a 17 comisarios generales.

Durazno participará de la formación de nuevos policías

Uno de los cambios anunciados por el Ministerio del Interior es la descentralización de los procesos de formación, mediante una mayor coordinación entre las jefaturas departamentales.

En esta oportunidad participarán Artigas, Durazno, Florida, Lavalleja, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Paysandú, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Las jefaturas colaborarán en la preparación de aspirantes destinados tanto a sus propias unidades como a dependencias de otros departamentos.

El objetivo es facilitar el acceso a la formación policial a jóvenes del interior y contribuir a cubrir necesidades de personal en localidades donde tradicionalmente se presentan menos postulantes.

Este mecanismo permitirá que algunos aspirantes puedan capacitarse cerca de sus lugares de residencia, aunque posteriormente sean destinados a prestar funciones en otros puntos del territorio nacional.

La participación de Durazno en esta etapa no implica, por sí sola, que todos los alumnos formados en el departamento vayan a incorporarse a la Jefatura local.

La formación policial pasa de seis a nueve meses

El ministro Carlos Negro destacó las modificaciones incorporadas al Plan de Estudios 2026, que amplió la preparación inicial de los agentes ejecutivos.

El nuevo esquema establece seis meses de formación y tres meses adicionales de práctica preprofesional, extendiendo a nueve meses la preparación para el servicio.

Durante la etapa práctica, los estudiantes desarrollarán actividades en dependencias policiales bajo supervisión, con el propósito de vincular los conocimientos adquiridos con las exigencias del trabajo cotidiano.

Negro señaló que el objetivo no consiste únicamente en aumentar la cantidad de funcionarios, sino también en mejorar su preparación profesional.

La reforma busca fortalecer las competencias de quienes ingresan a la institución y brindarles mayor experiencia antes de asumir plenamente sus funciones.

Un único llamado nacional para acelerar los ingresos

Otro de los aspectos destacados por el ministro fue la modificación de los procedimientos de selección.

Según explicó, anteriormente se realizaban alrededor de veinte llamados anuales en diferentes puntos del país, con un promedio de poco más de sesenta aspirantes seleccionados por convocatoria.

A partir de los cambios introducidos desde fines de 2025, el Ministerio del Interior comenzó a concentrar los procesos de incorporación.

La mayoría de los más de 1.000 aspirantes de esta nueva generación fueron seleccionados mediante un único llamado nacional, desarrollado en aproximadamente cinco meses.

El jerarca sostuvo que esta modalidad permite reducir los tiempos administrativos y liberar recursos de las jefaturas departamentales para destinarlos a tareas operativas.

También señaló que el Gobierno había asumido el compromiso de reforzar la Policía Nacional mediante la incorporación de 2.000 nuevos efectivos.

Las cifras difundidas comprenden distintas etapas del proceso: funcionarios que ya ingresaron al servicio y aspirantes que todavía deben completar su preparación.

Egreso de agentes penitenciarios y nuevos comisarios generales

La ceremonia reunió diferentes momentos de la carrera policial, desde el ingreso de nuevos estudiantes hasta el reconocimiento a oficiales superiores.

El Ministerio del Interior informó que egresó una promoción de 246 agentes, de los cuales 236 están destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación.

La formación penitenciaria también experimentó modificaciones, entre ellas la incorporación del Centro de Formación Penitenciaria al Sistema Nacional de Educación, con el propósito de jerarquizar y fortalecer la preparación del personal.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a estudiantes destacados por su desempeño académico y sus aptitudes profesionales.

Asimismo, el presidente Yamandú Orsi participó de la entrega de bastones de mando a 17 oficiales ascendidos a la jerarquía de comisario general.

La ceremonia contó con la presencia de la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde; el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya; el director nacional de la Educación Policial, Henry De León, y la directora del INR, Ana Guanche, entre otras autoridades.

Con la incorporación de nuevos estudiantes y la ampliación de la formación, el Ministerio del Interior procura fortalecer la presencia policial en el territorio y mejorar la preparación de los efectivos que se integrarán progresivamente al servicio.