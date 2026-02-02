Montes del Plata
lunes 2 de febrero de 2026

Condenaron a un hombre por portar un arma de fuego en la vía pública en Durazno

Por Lectura: 2 minutos
Condenaron a un hombre por portar un arma de fuego en la vía pública en Durazno

Fue detenido tras un operativo policial en jurisdicción de la Comisaría 13ª y recibió ocho meses de prisión efectiva.

Un hombre fue condenado a prisión efectiva tras ser detenido en la mañana del sábado 31 de enero, luego de un operativo policial desplegado en jurisdicción de la Comisaría 13ª. El procedimiento se inició a partir de una comunicación del Centro de Comando Unificado, que alertó sobre la circulación de un birrodado en actitud sospechosa.

Ante el aviso, efectivos policiales realizaron un despliegue operativo en la zona, logrando interceptar a los ocupantes del vehículo, quienes intentaron darse a la fuga. Durante la maniobra, uno de ellos se desprendió de entre sus prendas de un arma de fuego, lo que derivó en la detención inmediata de ambos individuos.

En el lugar se procedió a la incautación de una pistola marca Mauser calibre 7.62 con dos municiones en el cargador, un cartucho calibre 32 marca Western y una motocicleta marca Baccio, modelo Classic 125 cc. El procedimiento contó con la intervención de personal de la Dirección de Investigaciones y de Policía Científica.

Tras ser puestos a disposición de la Justicia competente, se celebró la audiencia correspondiente, al término de la cual se dictó sentencia. El imputado, identificado por sus iniciales R.E.G.R., fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de porte y tenencia de armas en lugares públicos, en concurrencia formal con un delito de porte de arma por reincidente, y en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas.

La condena
Ocho meses de prisión efectiva por porte y tenencia ilegal de armas y tráfico interno de armas.

Desde la Jefatura de Policía de Durazno se destacó la rápida respuesta operativa y la coordinación entre las distintas unidades, lo que permitió retirar de circulación un arma de fuego y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

