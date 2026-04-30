Dos intervenciones policiales registradas en las últimas horas dejaron como saldo una persona condenada por suministro de drogas y tráfico de armas y otro hombre detenido tras un incidente con incendio y desacato, en hechos ocurridos en distintas zonas de la ciudad.

El primero de los casos tuvo como protagonista a un hombre de 56 años, quien fue conducido ante la Fiscalía de 2° Turno y el Juzgado Letrado de 4° Turno, donde se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes a título oneroso, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego.

La Justicia determinó una pena de 2 años y 1 mes de penitenciaría.

La actuación fue resultado de un trabajo de inteligencia de la Dirección de Investigaciones y la Brigada Antidrogas, que permitió identificar una finca en jurisdicción de Comisaría 1ª donde se presumía la existencia de armas y drogas.

Tras el allanamiento, se logró la detención del implicado y la incautación de una pistola calibre 32, tres municiones del mismo calibre y una escopeta, elementos que confirmaron las sospechas iniciales.

Incendio, desacato y arma incautada

En un segundo procedimiento, un hombre de 47 años, poseedor de antecedentes judiciales, permanece detenido a disposición de la Fiscalía de 1° Turno, mientras se lo investiga por tenencia ilegal de arma de fuego y desacato.

El hecho se originó sobre las 22:40 horas, cuando el Centro de Comando Unificado Departamental recibió aviso de un automóvil en llamas en barrio La Higuera, sobre calle Sábado Scaffo, frente al complejo “Un Techo para mi País”.

Al lugar concurrió personal policial y de Bomberos, quienes lograron extinguir el fuego.

Durante las actuaciones posteriores, efectivos de la Dirección de Investigaciones ubicaron al ahora detenido, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y/o sustancias, según se informó.

El hombre reaccionó de forma agresiva, agraviando y amenazando a los funcionarios, lo que derivó en su detención por desacato.

En el procedimiento se incautó un revólver calibre 38, siete vainas y tres cartuchos, sumando un nuevo elemento a la investigación en curso.

Investigación en curso y foco en armas ilegales

Mientras uno de los casos ya tiene condena firme, el segundo continúa bajo investigación fiscal. Ambos episodios vuelven a poner el foco en la circulación de armas de fuego y su vínculo con otros delitos, una problemática que mantiene en alerta a las autoridades.

La Policía continúa trabajando para esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.