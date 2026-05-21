Dos condenas por hurto en Durazno: seis meses de prisión y medida socioeducativa

La justicia de Durazno dispuso ayer dos condenas por delitos de hurto en audiencias separadas, con penas que van desde la prisión efectiva hasta una medida socioeducativa para un joven de 18 años.

Cuatro delitos de hurto: seis meses de prisión efectiva

Un masculino de 32 años de edad, poseedor de antecedentes judiciales, fue conducido ante la Fiscalía de 1er Turno y Juzgado Letrado de 1er Turno, donde al término de la audiencia se dispuso su condena como autor penalmente responsable de la comisión de cuatro delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, a la pena de seis meses de prisión efectiva.

Cómo se llegó al caso

Próximo a las 14:20 del día martes, se tomó conocimiento en el Centro de Comando Unificado Departamental que en un comercio ubicado en jurisdicción de Comisaría 1ra, un masculino había hurtado mercadería.

De forma inmediata concurrió al lugar personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje, procediendo a la detención del masculino. El ahora condenado venía siendo investigado por delitos de hurto realizados con igual modalidad.

Tres hurtos de motos y violación de domicilio: medida socioeducativa

Se llevó a cabo audiencia ante la Fiscalía de 2do Turno y Juzgado Letrado de 4to Turno, donde al término de la misma se dispuso la condena para un masculino de 18 años de edad como autor penalmente responsable de la comisión de tres infracciones graves a la ley penal: tres delitos de violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de hurto, todos en régimen de reiteración real.

La condena fue a la medida socioeducativa prevista en el Art. 80 literal C, por el término de seis meses.

Cómo se llegó al caso

En un trabajo de investigación efectuado por la Dirección de Investigaciones se lograron esclarecer tres delitos de hurto de moto ocurridos en las fechas 11 de febrero de 2026, 9 de noviembre de 2025 y 11 de noviembre de 2025.