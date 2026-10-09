Dos condenados por intento de homicidio en Sarandí del Yí: uno recibió cuatro años y medio de penitenciaría

Dos hombres de 26 y 24 años fueron condenados por homicidio en grado de tentativa, a raíz de una investigación por las lesiones provocadas con un arma blanca a un hombre de 31 años en Sarandí del Yí. Uno de ellos recibió una pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría, que comprende además un delito continuado de suministro de estupefacientes.

La Jefatura de Policía de Durazno informó que las actuaciones estuvieron a cargo del Área de Investigaciones de Zona II de Sarandí del Yí, en coordinación con la Fiscalía competente, como continuación de una investigación comunicada inicialmente el lunes 5 de octubre.

Los investigadores reunieron elementos que permitieron vincular a los dos hombres con el ataque.

Allanamientos y detenciones en Sarandí del Yí

Como resultado de las actuaciones, el jueves 8 de octubre se realizaron allanamientos con apoyo de la Brigada Departamental Antidrogas y personal de Seccional 9.ª, que culminaron con la detención de los dos involucrados.

Posteriormente, ambos fueron conducidos ante la Fiscalía y la Justicia competente, donde se dispusieron las respectivas condenas.

Condenas por tentativa de homicidio y suministro de drogas

La Justicia condenó a Luis Agustín Demarco Velazco, de 26 años y poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, en reiteración real con un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente prohibida.

Por ambos delitos deberá cumplir una pena de cuatro años y seis meses de penitenciaría.

En tanto, K. E. M. G., de 24 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, con una pena de 20 meses de prisión.

Las resoluciones judiciales se produjeron tras el trabajo conjunto de las unidades policiales intervinientes y la Fiscalía, que permitió avanzar en el esclarecimiento del ataque denunciado a comienzos de octubre.