Dos condenados por hurto en Durazno: penas de 12 y 14 meses de prisión efectiva

La justicia de Durazno dispuso el viernes pasado dos condenas por delitos de hurto en régimen de reiteración real, en audiencias separadas que se desarrollaron en el Juzgado Letrado de 4to Turno con intervención de las fiscalías de 1er y 2do Turno. Ambos condenados son hombres con antecedentes judiciales.

Doce meses por el hurto de herramientas en una obra

Un masculino de 43 años de edad, con antecedentes judiciales, fue conducido ante la Fiscalía de 1er Turno y Juzgado Letrado de 4to Turno, donde al término de la audiencia se dispuso su condena como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto en régimen de reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa, a la pena de 12 meses de prisión efectiva.

Cómo se llegó al caso

En horas de la mañana del lunes 4 de mayo de 2026 se tomó conocimiento en la Comisaría 13ra que de una obra en construcción se había producido el hurto de herramientas varias.

Atento a lo expuesto, personal policial realizó los trabajos del caso pudiendo establecer la identidad del autor, quien fue detenido y puesto a disposición de la justicia competente. En el transcurso de la investigación se logró establecer que el ahora condenado estaba directamente implicado en otro delito de hurto.

Catorce meses por el hurto de una garrafa desde un techo

Por otra parte, un masculino de 29 años de edad, también con antecedentes judiciales, fue conducido ante la Fiscalía de 2do Turno y Juzgado Letrado de 4to Turno, donde al término de la audiencia se dispuso su condena como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa y otro especialmente agravado, ambos en régimen de reiteración real, a la pena de 14 meses de prisión efectiva.

Cómo se llegó al caso

En horas de la mañana del jueves pasado se tomó conocimiento en el Centro de Comando Unificado Departamental que en una finca ubicada en jurisdicción de Comisaría 1ra andaba gente sobre los techos y se había producido el hurto de una garrafa.

Atento a lo expuesto, personal de la Comisaría 1ra y de UNATED concurrieron al lugar, procediendo a la detención del masculino y recuperando el objeto hurtado. Fue remitido ante la justicia competente. En el transcurso de la investigación se logró establecer que el ahora condenado estaba directamente implicado en otro delito de hurto.