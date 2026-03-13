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sábado 14 de marzo de 2026

Detienen a dos hombres cuando intentaban robar cable de UTE en Durazno

Por Lectura: 1 minuto
Detienen a dos hombres cuando intentaban robar cable de UTE en Durazno
En Bernabé Rivera casi Ruta 5 robaban cables de UTE

Las cámaras del Centro de Comando detectaron la maniobra en calle Bernabé Rivera casi ruta 5. La Policía intervino rápidamente y los sospechosos quedaron a disposición de Fiscalía.

Dos hombres fueron detenidos en Durazno cuando intentaban sustraer cable perteneciente a UTE en la zona de calle Bernabé Rivera casi ruta 5, dentro de la jurisdicción de Comisaría 13ª.

La maniobra quedó registrada en el sistema de videovigilancia del Centro de Comando Unificado Departamental, que sobre las 14:20 horas alertó a la Policía sobre lo que estaba ocurriendo.

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Intervención policial y detención

Tras el aviso, efectivos de Comisaría 13ª se dirigieron rápidamente al lugar y lograron detener a dos hombres de 28 y 34 años, ambos con antecedentes judiciales.

Durante el procedimiento se incautaron los cables que estaban siendo retirados, quedando los detenidos a disposición de la Justicia.

Investigación en manos de Fiscalía

Los dos implicados fueron puestos a disposición de Fiscalía, que continuará con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el intento de hurto.

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