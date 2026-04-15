Close Menu
Archivo
abril 2026
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
miércoles 15 de abril de 2026

Operativo en Ruta 5: dos detenidos con cocaína, pasta base y $160.000

Por Lectura: 1 minuto
Operativo en Ruta 5: dos detenidos con cocaína, pasta base y $160.000

Mediante trabajos de inteligencia, la Dirección de Investigaciones y la Brigada Antidrogas de Durazno establecieron que un vehículo proveniente de Montevideo podría estar transportando estupefacientes hacia la ciudad. Con el apoyo de la UNATED, se montó un operativo sobre Ruta Nº 5 que permitió interceptar la camioneta objetivo.

Al ser detenido, el conductor intentó darse a la fuga. Cuando los dos ocupantes descendieron del vehículo fueron reducidos a viva fuerza ante el desacato e intento de escape a pie.

El material incautado

  • VW Saveiro (camioneta)
  • $159.804 en efectivo
  • Envoltorio con 164 gramos de pasta base
  • Envoltorio con 264 gramos de cocaína
  • 1 balanza de precisión
  • 3 teléfonos celulares
  • 1 terminal POS

Los dos detenidos —hombres de 46 y 48 años con varios antecedentes judiciales— se encuentran a disposición de la Fiscalía de 1er Turno, siendo investigados por suministro de estupefacientes. La investigación continúa en curso.

EL CLIMA EN DURAZNO
Cubierto 22°C Cubierto
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Linaje Repuestos: nuevo local y diez años de crecimiento en Durazno
#2
Le prometieron “limpiar males” y un tesoro: estafan a hombre en Sarandí por $120 mil
#3
La propuesta viral del Festival de Folclore terminó en boda en el Palacete Penza
#4
Diputada Rinaldi sale al cruce: no renunció ni se va de licencia, Licandro es suplente
#5
Cuatro años de penitenciaría por una rapiña trampa en Durazno

Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy