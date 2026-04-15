Operativo en Ruta 5: dos detenidos con cocaína, pasta base y $160.000

Mediante trabajos de inteligencia, la Dirección de Investigaciones y la Brigada Antidrogas de Durazno establecieron que un vehículo proveniente de Montevideo podría estar transportando estupefacientes hacia la ciudad. Con el apoyo de la UNATED, se montó un operativo sobre Ruta Nº 5 que permitió interceptar la camioneta objetivo.

Al ser detenido, el conductor intentó darse a la fuga. Cuando los dos ocupantes descendieron del vehículo fueron reducidos a viva fuerza ante el desacato e intento de escape a pie.

El material incautado

VW Saveiro (camioneta)

(camioneta) $159.804 en efectivo

en efectivo Envoltorio con 164 gramos de pasta base

Envoltorio con 264 gramos de cocaína

1 balanza de precisión

3 teléfonos celulares

1 terminal POS

Los dos detenidos —hombres de 46 y 48 años con varios antecedentes judiciales— se encuentran a disposición de la Fiscalía de 1er Turno, siendo investigados por suministro de estupefacientes. La investigación continúa en curso.