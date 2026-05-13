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miércoles 13 de mayo de 2026

Persecución en Terminal terminó con incautación de cocaína y marihuana

Un joven de 18 años fue detenido en Durazno tras intentar escapar de un operativo antidrogas en la Terminal. Incautaron cocaína, marihuana y dinero.
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Persecución en Terminal terminó con incautación de cocaína y marihuana

Un operativo desplegado durante la madrugada en la zona de la Terminal de ómnibus de Durazno terminó con un joven detenido y la incautación de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un celular.

Investigación previa y operativo en Terminal

Según informó Jefatura de Policía de Durazno, la actuación fue resultado de una investigación desarrollada por personal de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada Departamental Antidrogas.

Las tareas permitieron establecer que un hombre arribaría a la ciudad en un ómnibus transportando sustancias estupefacientes.

Con esa información, efectivos policiales montaron un operativo de vigilancia en la zona de Terminal durante la madrugada de este martes.

Intentó escapar y arrojó una mochila durante la fuga

De acuerdo a la información oficial, los policías lograron identificar al sospechoso cuando descendía de un ómnibus.

En ese momento, al advertir la presencia policial, el joven emprendió la fuga corriendo por la zona.

Durante la persecución, el involucrado —de 18 años— arrojó una mochila negra hacia los techos de una finca, aunque continuó escapando hasta ser detenido a unos 50 metros del lugar.

Cocaína, marihuana y dinero incautado

En el procedimiento, la Policía incautó:

  • 152,87 gramos de cocaína
  • 298,6 gramos de marihuana
  • un teléfono celular
  • 1.702 pesos uruguayos
  • 161 dólares americanos

El detenido permanece a disposición de Fiscalía de 1er Turno, mientras continúan las actuaciones en torno a un presunto delito vinculado a estupefacientes.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy