Policía de Durazno detuvo a un hombre con antecedentes por presunta comercialización de droga tras operativo en Salaberry

Un hombre de 30 años, con antecedentes judiciales, fue detenido en Durazno y quedó a disposición de la Fiscalía de 2º Turno, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento se originó durante recorridas preventivas realizadas por efectivos policiales en la zona de avenida Salaberry.

Según la información oficial, el individuo se encuentra en dependencias de la Dirección de Investigaciones mientras continúan las actuaciones del caso.

Intervención policial en la vía pública

El hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado, cuando personal de la Unidad de Apoyo Táctico Especial (UNATED) realizaba patrullaje en la zona.

En ese contexto, los efectivos observaron a una pareja que circulaba en bicicleta y que, al advertir la presencia policial, se separó. El hombre tomó por calle Ramón P. Vidal hacia el norte, mientras que la mujer continuó por otra dirección.

A partir de esa situación se desarrolló el procedimiento que derivó en la detención del masculino.

Investigación en curso

El detenido permanece a disposición de Fiscalía mientras se profundiza la investigación vinculada a la posible comercialización de estupefacientes.

Las actuaciones continúan y el caso se encuentra en etapa de análisis por parte de las autoridades competentes.

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Un hombre con antecedentes fue detenido en Durazno tras un procedimiento policial iniciado durante un patrullaje en avenida Salaberry, en un caso vinculado a estupefacientes 👇

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Detuvieron a un hombre en Durazno por caso vinculado a estupefacientes.

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