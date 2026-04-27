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lunes 27 de abril de 2026

Policía detuvo en Durazno a conductor que evadió control en Ruta 5 con presunto contrabando

Por Lectura: 2 minutos
Policía detuvo en Durazno a conductor que evadió control en Ruta 5 con presunto contrabando
Policía Caminera (Archivo)

Un operativo policial culminó con la detención de un conductor en Durazno luego de evadir un control de Policía Caminera en Ruta 5 y circular a alta velocidad por la ciudad. En el vehículo se transportaban bebidas alcohólicas y cigarrillos de presunta procedencia de contrabando.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje (URP) prestaron apoyo a Policía Caminera en el marco de un control vehicular.

Persecución e ingreso a la ciudad

Según la información oficial, el conductor de una camioneta Fiat se dio a la fuga al momento del control en Ruta 5, ingresando posteriormente a la ciudad de Durazno.

Durante la huida, el vehículo circuló a gran velocidad por distintas arterias, lo que motivó el despliegue policial para su detención.

El procedimiento finalizó en calle Gallinal, donde el conductor —un hombre mayor de edad— fue finalmente interceptado.

Incautación y actuaciones

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que transportaba bebidas alcohólicas y cigarrillos, presuntamente vinculados a contrabando.

La mercadería quedó a disposición de Policía Caminera, mientras que Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.

Intervención de Fiscalía

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía competente, que continuará con la investigación del caso.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy