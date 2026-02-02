Detuvieron a un joven con chaleco antibalas y tres armas de fuego en Durazno

El procedimiento se realizó en la mañana de hoy en jurisdicción de la Comisaría 1ª.

Una persona fue detenida en la mañana de hoy durante un procedimiento policial llevado adelante en jurisdicción de la Comisaría 1ª, según informó la Jefatura de Policía de Durazno.

El hecho ocurrió próximo a la hora 7:30, cuando personal de la Dirección de Investigaciones realizaba recorridas de rutina y observó a un masculino de 24 años de edad en actitud sospechosa. Ante esta situación, se procedió a su intercepción para efectuar un control de rutina.

Durante la inspección, los efectivos incautaron un chaleco antibalas y tres armas de fuego que el individuo portaba, motivo por el cual fue detenido en el lugar. Al procedimiento se sumó personal del PADO, reforzando la actuación policial.

Tras la detención, se dio intervención a la Justicia competente, que fue enterada de lo actuado. El caso continúa en etapa de trabajo e investigación, a la espera de las resoluciones judiciales correspondientes.

Clima en Durazno Actualizado en tiempo real ☁️ 33° Cubierto Máx / Mín 33° / 18° Humedad 33% Viento 3 km/h Lluvia 0% Pronóstico extendido martes 3 ☁️ 8% 37° / 20° miércoles 4 🌧️ 5% 38° / 21° jueves 5 ☁️ 5% 38° / 24° Ver informe completo del clima en Durazno →

Seguí informado con El Acontecer La actualidad de Durazno, todos los días. Seguir en Facebook Compartir esta nota

PUBLICIDAD