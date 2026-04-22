Cuatro procedimientos policiales en Durazno: agravio, hurto en comercio y una volqueta

La Policía de Durazno intervino en las últimas horas en cuatro procedimientos de distinta naturaleza que derivaron en detenciones y actuaciones judiciales. Los hechos incluyen un agravio a la autoridad en la zona de la Terminal Rodó, un intento de hurto en un comercio de calle Rivera, el esclarecimiento de un hurto en Sarandí del Yí y la vandalización de una volqueta propiedad de la Intendencia Departamental.

Terminal Rodó: agresión y daños al móvil policial

Cerca de las 02:15 horas del día de ayer, el Centro de Comando Unificado Departamental tomó conocimiento de un desorden en inmediaciones de la Terminal Rodó. Al lugar concurrió personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje y de la Comisaría 1.ª.

Al arribo, los efectivos fueron recibidos por un hombre de 28 años, con antecedentes judiciales, que los agredió verbalmente con insultos y agravios. Tras ser detenido, durante el traslado ocasionó daños en la mampara del móvil policial.

El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de 1.er Turno, que investiga un delito de agravio a la autoridad.

Rivera entre Zorrilla y Penza: vidriera destrozada en tentativa de hurto

A las 05:15 horas del día de la fecha, el Centro de Comando tomó conocimiento de un hurto en curso en un comercio ubicado en calle Rivera, entre Zorrilla y Penza. De forma inmediata concurrió al lugar personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje y de la Comisaría 1.ª.

Al llegar, los efectivos constataron que la vidriera del local —de 2,50 por 2,50 metros— había sido dañada. En el lugar fue detenido un hombre de 21 años, con antecedentes judiciales, sindicado como autor del ilícito. El caso quedó a disposición de la Fiscalía de 2.º Turno, que investiga un delito de hurto de comercio en grado de tentativa.

Sarandí del Yí: detenida tras tres meses de investigación

En la localidad de Sarandí del Yí, la Comisaría 9.ª logró esclarecer el hurto de efectos sustraídos del interior de una vivienda el pasado 28 de enero.

Tras un trabajo de investigación sostenido, el personal de la dependencia logró establecer la identidad de la autora del ilícito, una mujer de 30 años, con antecedentes judiciales. La detención se concretó ayer mediante orden judicial. La causa quedó a disposición de la Fiscalía de 2.º Turno.

Volqueta dada vuelta en Batlle Berres y Washington

Cerca de las 14:00 horas del día de ayer, el Centro de Comando recibió la alerta sobre dos personas —un hombre y una mujer— que en el cruce de calles Luis Batlle Berres y Washington estaban dando vuelta una volqueta, arrojando su contenido a la vía pública e intentando llevársela del lugar.

Personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje concurrió de inmediato y procedió a la detención de un hombre de 34 años, con antecedentes judiciales, y una mujer de 19 años. Posteriormente, personal de la Intendencia Departamental —propietaria de la volqueta— realizó la denuncia correspondiente.

Notificada la Fiscalía actuante, se dispuso que ambos detenidos recuperaran la libertad. A las 20:30 horas, en cumplimiento de lo dispuesto, ambos fueron retirados del lugar de detención.

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