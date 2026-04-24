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viernes 24 de abril de 2026

Detenido por violencia doméstica en Durazno tras incidente en 18 de Julio y Penza

Por Lectura: 2 minutos
Detenido por violencia doméstica en Durazno tras incidente en 18 de Julio y Penza

Un hombre de 40 años, con antecedentes judiciales, fue detenido por orden judicial y se encuentra a disposición de la Fiscalía de 2.º Turno, investigado por un delito de violencia doméstica. El procedimiento se originó a partir de un incidente registrado el miércoles por la mañana en el cruce de calles 18 de Julio y Penza, donde una pareja mantenía una discusión que derivó en una agresión física del hombre hacia la mujer.

El hecho: discusión y agresión en la vía pública

En horas de la mañana del miércoles pasado, el Centro de Comando Unificado Departamental tomó conocimiento de que en calle 18 de Julio esquina Penza una pareja se encontraba discutiendo y de que el hombre había agredido físicamente a la mujer en la vía pública.

Intervención de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género

Ante la denuncia, el procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I, unidad que interviene en este tipo de casos con protocolos específicos orientados a la protección de la víctima y al abordaje integral de la situación.

Tras las actuaciones correspondientes, y mediante orden judicial, el hombre fue detenido ayer y trasladado a dependencias de la Comisaría 1.ª, donde permanece a disposición de la Fiscalía actuante.

*Si estás atravesando una situación de violencia doméstica o conocés a alguien que lo esté, podés comunicarte al 0800 4141 o al 4141 desde cualquier compañía, las 24 horas del día, todos los días del año.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy