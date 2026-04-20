Detienen a una mujer con más de 80 gramos de droga al ingresar a la cárcel en Durazno

Una mujer de 38 años fue detenida y se encuentra a disposición de la Fiscalía de 1.er Turno tras ser sorprendida intentando ingresar más de 80 gramos de sustancias estupefacientes a la Unidad Nº 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con sede en Durazno. El procedimiento se desencadenó durante el registro previo a una visita que la mujer se disponía a realizar en el establecimiento penitenciario.

El procedimiento: registro en la entrada de la Unidad Nº 18

El hecho se registró próximo a las 13:40 del día de ayer, cuando la mujer concurrió a la Unidad Nº 18 para efectuar una visita. Al realizarse el registro de persona correspondiente al ingreso al centro de reclusión, se le incautó de sus partes íntimas un envoltorio que contenía:

16 envoltorios de nylon con sustancia blanca : 71,6 gramos de cocaína .

: . 1 envoltorio con sustancia vegetal: 10,87 gramos de marihuana.

La droga totaliza 82,47 gramos de estupefacientes que, por su forma de acondicionamiento, tendrían como destino el interior del establecimiento penitenciario.

Derivación a la Brigada Departamental Antidrogas

Tras la incautación y la detención, por disposición de Fiscalía el procedimiento fue derivado a la Brigada Departamental Antidrogas, unidad especializada en el abordaje de delitos vinculados al tráfico y distribución de sustancias prohibidas.

La detenida permanece en la Dirección de Investigaciones, donde se continúa trabajando en el marco de la investigación bajo la órbita fiscal correspondiente.