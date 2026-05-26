Dos condenas por narcotráfico en Durazno: desmantelan boca de drogas e interceptan encomienda para la cárcel

El combate a la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo en el departamento de Durazno sumó dos nuevas condenas en el ámbito judicial. Las investigaciones, lideradas por la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas en coordinación con la Fiscalía de 2.º Turno, permitieron desarticular un punto de venta barrial e interceptar el ingreso de drogas al centro penitenciario local.

Ambos procedimientos culminaron con penas de prisión efectiva y penitenciaría para los involucrados por infracciones a la ley de estupefacientes.

Encomienda con pasta base retenida en la Unidad N.º 18 del INR

El primero de los casos involucra a una mujer de 27 años de edad, quien fue condenada por el Juzgado Letrado de 4.º Turno como autora penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas agravado en grado de tentativa, recibiendo la pena de 16 meses de prisión.

La maniobra delictiva quedó al descubierto el pasado miércoles 6 de mayo de 2026, próximo a la hora 16:30. Durante los controles de rutina que realiza el personal del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la Unidad N.º 18, se detectó una anomalía en un paquete encomendado.

Al proceder a la apertura de la encomienda, que iba dirigida a una persona privada de libertad, los funcionarios técnicos incautaron 11,7 gramos de pasta base. La Dirección de Investigaciones asumió el caso y mediante diferentes pericias logró identificar y detener a la mujer responsable del envío.

Allanamiento y cierre de boca de venta en la Comisaría 1.ª

Por otra parte, un joven de 21 años de edad fue condenado por el Juzgado Letrado de 1.er Turno a la pena de 2 años y 2 meses de penitenciaría, como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.

La captura fue el resultado de una investigación conjunta entre la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas. Con las pruebas recolectadas, los efectivos ejecutaron una orden de allanamiento en una finca ubicada en la jurisdicción de la Comisaría 1.ª, donde se constató que operaba un centro de distribución de drogas al menudeo.

Durante la inspección de la vivienda, las fuerzas de seguridad lograron incautar:

10 envoltorios de pasta base listos para su comercialización (con un peso total de 3 gramos).

listos para su comercialización (con un peso total de 3 gramos). La suma de 18.628 pesos uruguayos en billetes de baja denominación, presuntamente provenientes de la venta de sustancias.

en billetes de baja denominación, presuntamente provenientes de la venta de sustancias. 3 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos para continuar con la línea investigativa.

El implicado fue detenido en el lugar y puesto de forma inmediata bajo la órbita de la Justicia competente, dictaminándose su traslado al centro de reclusión.