Tres condenas en Durazno: pasta base, robo de cables y hurto de moto

La Justicia de Durazno procesó y condenó en los últimos días a cinco personas en el marco de tres causas penales independientes, vinculadas al tráfico de sustancias estupefacientes, el robo de cables del alumbrado público y el hurto de una motocicleta con violación de domicilio. Los casos fueron resueltos ante la Fiscalía y los Juzgados Letrados del departamento.

Droga traída desde Montevideo: dos condenados a dos años y medio de penitenciaría

Personal de Investigaciones y la Brigada Antidrogas de Durazno estableció mediante trabajos de inteligencia que un vehículo podría estar trasladando sustancias estupefacientes desde Montevideo hacia la ciudad. Con esa información, se montó un operativo sobre la Ruta Nacional N.º 5 con apoyo de personal de la UNATED.

El vehículo identificado —una camioneta VW Saveiro— fue interceptado. Al momento de la detención, el conductor intentó darse a la fuga. Ambos ocupantes fueron reducidos a la fuerza al intentar huir a pie tras descender del vehículo.

El procedimiento permitió incautar:

164 gramos de pasta base

264 gramos de cocaína

Una balanza de precisión

Tres teléfonos celulares

Una terminal POS

$159.804 en efectivo

La camioneta utilizada para el traslado

Conducidos ante la Fiscalía de 1.er Turno y el Juzgado Letrado de 4.º Turno, al término de la audiencia se dispuso la condena de Nicolás Pablo Rosano, de 46 años, y Juan Marcelo Bentancur Rodríguez, de 48 años, ambos con antecedentes judiciales, como autores penalmente responsables de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. La pena fijada fue de dos años y seis meses de penitenciaría para cada uno.

Robo de cables del alumbrado público: 18 meses de prisión

Personal de la Dirección de Grupos de Apoyo detuvo en horas de la mañana a dos hombres que momentos antes habían sustraído cables del alumbrado público en la zona del túnel de calle Zorrilla. En el procedimiento se recuperaron aproximadamente 40 metros de cable.

Ante la Fiscalía de 1.er Turno y el Juzgado Letrado de 4.º Turno, ambos con antecedentes judiciales, fueron condenados a 18 meses de prisión. La Justicia estableció que Ricardo Ademar Muñoz Flores, de 37 años, es autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, mientras que Richard Andrés Agüero Ferreira, de 41 años, responde por dos delitos de hurto especialmente agravados, todos en régimen de reiteración real.

Hurto de moto con violación de domicilio: libertad a prueba

El 14 de marzo de 2026, el Centro de Comando Unificado Departamental tomó conocimiento de que había sido hurtada una motocicleta que se encontraba en el garaje de una vivienda en jurisdicción de la Comisaría 1.ª. Personal de la Dirección de Investigaciones realizó las actuaciones correspondientes y logró identificar al presunto autor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Ante la Fiscalía de 2.º Turno y el Juzgado Letrado de 1.er Turno, se condenó a un hombre de 25 años como autor penalmente responsable de un delito de violación de domicilio en concurrencia con un delito de hurto. La pena fijada fue de cinco meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba. La motocicleta fue recuperada.