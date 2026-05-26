Ola de delitos en Durazno y Sarandí del Yí deja cuatro condenados y un detenido por robos, rapiñas y desacato

La Jefatura de Policía de Durazno, en conjunto con la Fiscalía de 2.º Turno y el Juzgado Letrado de 4.º Turno, resolvió en las últimas horas una serie de intervenciones delictivas de variada entidad. Las actuaciones concluyeron con la condena de cuatro hombres y la detención de un joven que permanece a disposición judicial por múltiples robos.

Entre los casos más graves se encuentra el esclarecimiento de un asalto violento y reiterado contra un vecino de la capital, además de respuestas inmediatas ante robos en fincas y violaciones de medidas cautelares.

Siniestro reincidente: asaltó dos veces al mismo vecino mientras dormía

Juan Carlos Schiera, de 47 años de edad y poseedor de antecedentes judiciales, fue condenado a la pena de 5 años y 8 meses de penitenciaría tras un rápido accionar de la Dirección de Investigaciones y el personal de la UN.A.T.E.D.

La investigación penal se inició el pasado domingo a la madrugada, cuando un hombre mayor de edad se presentó en la sede policial para denunciar que un delincuente había ingresado a su casa mientras dormía, procediendo a amenazarlo, agredirlo físicamente y exigirle dinero en efectivo.

Al tomar la declaración, los investigadores constataron que el propio Schiera ya había ingresado a la misma vivienda el viernes previo, oportunidad en la que también golpeó a la víctima para robarle dinero y un teléfono celular. El rápido despliegue policial en la zona permitió la ubicación y captura del agresor, quien ya se encuentra en prisión.

Atrapado in fraganti dentro de una casa en Sarandí del Yí

En tanto, en la ciudad de Sarandí del Yí, un joven de 19 años permanece bajo arresto en la Comisaría 9.ª y viene siendo investigado por la autoría de múltiples ilícitos en la segunda ciudad del departamento.

El procedimiento se gatilló tras un llamado al servicio de emergencias 9.1.1 que alertó sobre la presencia de un extraño en los fondos de una vivienda cuyos moradores no se encontraban en ese momento. Efectivos de la seccional local y de la Dirección de Investigaciones de la Zona II acudieron de inmediato y sorprendieron al implicado dentro del inmueble, al cual había accedido tras romper una ventana.

Al momento de ser reducido, las autoridades confirmaron que el detenido estaba siendo investigado por dos hurtos cometidos a primera hora de ese mismo día. La intervención permitió recuperar la totalidad de los objetos robados en las dos fincas afectadas.

Robo de moto, persecución y agresiones a los efectivos

Otro de los operativos relevantes culminó con la condena de un joven de iniciales L.M.C.S., de 25 años de edad y poseedor de antecedentes judiciales. El Juzgado dictó una pena de 13 meses de prisión por dos delitos de hurto especialmente agravados (uno en grado de tentativa) y un delito de agravio a la autoridad policial, en régimen de reiteración real.

El hecho comenzó el viernes a las 19:20 horas, cuando el Centro de Comando Unificado recibió la denuncia por el robo de una motocicleta en la intersección de las calles Pérez Castellanos y Juan Bautista de León.

De inmediato se coordinó un operativo con la Dirección de Grupos de Apoyo. Tras un aviso de la Policía Comunitaria, el vehículo fue localizado en calle Ansina esquina Capurro. Al verse acorralado, el delincuente se desacató y agredió verbalmente a los policías actuantes antes de ser reducido. El vehículo fue recuperado y se constató que el sujeto era investigado por otro robo similar.

Tres meses de prisión por violar una restricción por desacato

Finalmente, la Unidad de Respuesta y Patrullaje detuvo en la madrugada del sábado a Luis Miguel Albornoz García, de 24 años de edad, quien también posee antecedentes judiciales.

El implicado fue descubierto próximo a la hora 04:20 en una vivienda ubicada en la jurisdicción de la Comisaría 13.ª. Al verificar sus datos en el sistema, los efectivos constataron que Albornoz García estaba incumpliendo de forma flagrante las medidas cautelares de no acercamiento hacia la víctima dictadas por la Justicia. Tras la instancia judicial, se le impuso una pena de 3 meses de prisión efectiva por el delito de desacato.