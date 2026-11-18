Un hombre de 56 años fue condenado a dos años y un mes de penitenciaría por privar de libertad y agredir a su pareja en Durazno. El caso salió a la luz durante la madrugada del martes 17 de noviembre, cuando una mujer que presentaba varias lesiones interceptó a una patrulla policial y solicitó ayuda.

El procedimiento comenzó próximo a las 3:00 horas, mientras efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje realizaban recorridas preventivas por la zona de las calles Eusebio Piriz y Rubino.

En esas circunstancias, una mujer mayor de edad se acercó a los funcionarios policiales. Según informó la Jefatura de Policía de Durazno, presentaba lesiones y había sido víctima de violencia doméstica por parte de su pareja.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial

Los efectivos auxiliaron inicialmente a la mujer y dispusieron su traslado a un centro de salud para recibir atención médica.

El examen constató distintas lesiones, entre ellas dos heridas cortopunzantes de pequeño diámetro, ubicadas en el codo izquierdo y la pierna derecha, además de hematomas y erosiones en otras partes del cuerpo.

Tras asistir a la víctima, la Policía continuó con las actuaciones para localizar al presunto agresor.

Intentó escapar, pero fue detenido

De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre intentó huir, aunque finalmente fue detenido por los funcionarios actuantes.

Se trata de Aldrin Ignacio Fernández Acosta, de 56 años, quien cuenta con antecedentes penales.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y del juzgado competente, que intervinieron en el caso.

Condenado por cuatro figuras delictivas

Al término de la audiencia judicial, Fernández Acosta fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de privación de libertad, un delito de violencia doméstica agravado en concurso formal con un delito de lesiones personales y un delito de daño agravado.

Los delitos fueron considerados en régimen de reiteración real, conforme a la resolución informada por la Policía.

La Justicia le impuso una pena de dos años y un mes de penitenciaría.

El parte policial no aporta detalles sobre las circunstancias en que se produjo la privación de libertad ni sobre los daños que dieron lugar a la condena. Tampoco informa si existían denuncias o medidas de protección anteriores.

El procedimiento permitió asistir a la víctima, detener al agresor y poner el caso a disposición de la Justicia.