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martes 17 de marzo de 2026

Iban armados en moto con dos garrafas hurtadas, fueron perseguidos y uno condenado a prisión

Por Lectura: 2 minutos
Iban armados en moto con dos garrafas hurtadas, fueron perseguidos y uno condenado

El procedimiento comenzó cuando una moto con dos ocupantes fue detectada en ruta 14 transportando garrafas. Tras una persecución policial fueron detenidos y la Justicia dispuso prisión efectiva para uno de ellos.

Persecución tras alerta policial

Una intervención policial terminó con la condena de un hombre de 24 años a 15 meses de prisión efectiva luego de un procedimiento realizado el pasado sábado en la ciudad de Durazno.

La actuación comenzó cuando Comisaría 2ª recibió información sobre una motocicleta que circulaba por ruta 14 con dos hombres transportando dos garrafas de 13 kilos, lo que generó sospechas sobre su procedencia.

Efectivos policiales se dirigieron a la zona y, al intentar detener el vehículo, el conductor ignoró la voz de alto y emprendió la fuga, iniciándose un seguimiento a distancia.

Detención tras la persecución

La persecución culminó en calle Capurro, donde finalmente los dos ocupantes de la moto fueron detenidos.

Durante el intento de escape, uno de los hombres arrojó una garrafa contra el móvil policial, aunque no llegó a impactar.

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En el procedimiento la Policía incautó:

  • dos garrafas de 13 kilos
  • una escopeta calibre 12 con dos cartuchos
  • un teléfono celular
  • la motocicleta en la que se desplazaban

En el operativo participaron efectivos de la Dirección de Grupos de Apoyo y personal de Policía Científica.

Resolución judicial

Los detenidos fueron conducidos ante Fiscalía de 2º Turno y el Juzgado Letrado de 1º Turno.

Tras la audiencia, la Justicia dispuso la condena de Ricardo Sebastián Gerez González, de 24 años, como autor penalmente responsable de varios delitos:

  • hurto especialmente agravado por pluriparticipación
  • porte y tenencia de armas en lugares públicos
  • porte y tenencia de armas con identificación alterada
  • porte de arma por reincidente

Todos los delitos fueron considerados en régimen de reiteración real, fijándose una pena de 15 meses de prisión efectiva.

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