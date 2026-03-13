Hombre condenado a 7 meses de prisión por rapiña en Durazno

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en jurisdicción de Comisaría 1ª. Tras un operativo de la Dirección de Investigaciones, el implicado fue detenido y la Justicia dispuso siete meses de prisión efectiva.

Un hombre de 38 años fue condenado a prisión efectiva por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, tras un procedimiento policial realizado en la ciudad de Durazno.

El caso se originó en la madrugada del miércoles, cuando el Centro de Comando Unificado Departamental recibió una comunicación alertando sobre una posible rapiña en jurisdicción de Comisaría 1ª.

A partir de la información recibida, personal de la Dirección de Investigaciones inició actuaciones que permitieron identificar y detener al sospechoso.

Resolución judicial

El detenido fue conducido posteriormente ante la Fiscalía de 2º Turno y el Juzgado Letrado de 1º Turno, donde se desarrolló la audiencia correspondiente.

Al término de la instancia judicial, se dispuso la condena para Johnatan Fabián Martínez Calveti, de 38 años, como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

La Justicia estableció una pena de siete meses de prisión efectiva.

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