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miércoles 6 de mayo de 2026

Condena de 2 años por más de 1 kilo de marihuana incautado en Ruta 5

Personal de Policía Caminera detuvo un Hyundai en el km 175 con 1.069 gramos de marihuana. Uno de los hombres recibió libertad sin perjuicio.
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Condena de 2 años por más de 1 kilo de marihuana incautado en Ruta 5

Un hombre de 28 años fue condenado a 2 años de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, tras un procedimiento desarrollado en Ruta Nacional Nº 5. Un segundo detenido, de 21 años, recibió libertad sin perjuicio al término de la audiencia.

El operativo

Cerca de las 23:40 del domingo pasado, personal de Policía Caminera realizaba controles vehiculares de rutina en el kilómetro 175 de Ruta 5 cuando procedió a detener la marcha de un automóvil marca Hyundai. En el interior del vehículo fue incautada una importante cantidad de marihuana: 1.069,81 gramos.

Los dos ocupantes fueron detenidos y el procedimiento se derivó a la Dirección de Investigaciones para profundizar las actuaciones. Conducidos ante la Fiscalía de 1er Turno y el Juzgado Letrado de 4to Turno, al término de la audiencia se dictaron las resoluciones judiciales correspondientes.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy