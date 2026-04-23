Dos personas fueron condenadas por la Justicia de Durazno por un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, tras una serie de allanamientos realizados en fincas ubicadas en jurisdicción de la Comisaría 1.ª. El operativo permitió incautar pasta base, marihuana, un revólver calibre 38, municiones, dinero en efectivo, una balanza de precisión y nueve celulares.

Las condenas: más de dos años de penitenciaría para cada uno

Ambos condenados fueron conducidos ante la Fiscalía de 1.er Turno y el Juzgado Letrado de 4.º Turno. Al término de la audiencia se dispuso:

Sofía Loreley Ramos Godoy, de 31 años : dos años de penitenciaría .

: . Darian Porcile Almeida, de 24 años: dos años y un mes de penitenciaría.

Ambos son autores penalmente responsables de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas y cuentan con antecedentes judiciales previos.

Trabajo de inteligencia y allanamientos simultáneos

La investigación estuvo a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas. A través de trabajos de inteligencia sostenidos, los efectivos establecieron que en distintas fincas ubicadas en jurisdicción de la Comisaría 1.ª se podría estar comercializando sustancias estupefacientes prohibidas.

Con esa información como base, se coordinaron varios allanamientos que se ejecutaron en el día de ayer. En el marco del operativo se concretó la detención de las dos personas finalmente condenadas por la Justicia.

Qué se incautó en los procedimientos

El operativo permitió incautar una cantidad significativa de elementos vinculados al tráfico de estupefacientes, además de armas y municiones:

132 gramos de pasta base .

. 40 gramos de marihuana .

. 1 revólver calibre 38 .

. 4 cartuchos calibre 38 .

. 2 cartuchos 9 mm .

. $4.352 en pesos uruguayos.

en pesos uruguayos. 1 balanza de precisión .

. 9 teléfonos celulares.

La combinación de sustancias preparadas para la venta, una balanza de precisión y un número elevado de celulares es consistente con el patrón propio de puntos de comercialización, mientras que la presencia del arma y las municiones agregó un componente de riesgo adicional al procedimiento.