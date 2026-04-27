Condenado por venta de droga en Durazno: sin cupo en la Unidad 18, cumplirá pena en Montevideo

Un hombre de 43 años fue condenado a dos años y tres meses de penitenciaría por un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida a título oneroso, tras ser detenido por personal de la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas en la intersección de calles Batlle Berres y Filipini de Cames. Al no existir cupo en la Unidad Nº 18 del INR de Durazno, el condenado fue trasladado a la ciudad de Montevideo.

Trabajo de inteligencia y detención en la vía pública

A través de trabajos de inteligencia, el personal de Investigaciones y la Brigada Antidrogas estableció que el ahora condenado estaría transportando sustancias estupefacientes prohibidas. Con esa información, los efectivos procedieron a su detención en la vía pública.

Al realizarle el registro de persona, se le incautaron:

10,52 gramos de pasta base .

. 3,11 gramos de marihuana .

. $1.820 en pesos uruguayos.

La condena

Conducido ante la Fiscalía de 2.º Turno y el Juzgado Letrado de 1.er Turno, al término de la audiencia realizada el sábado pasado se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida a título oneroso. La pena fijada fue de dos años y tres meses de penitenciaría.

Sin cupo en la Unidad Nº 18: traslado a Montevideo

Tal como viene ocurriendo en los últimos días con los condenados por la Justicia de Durazno, el hombre no pudo ser alojado en la Unidad Nº 18 del INR por encontrarse el establecimiento al límite de su capacidad. En consecuencia, fue conducido a Montevideo, donde las autoridades penitenciarias definirán el centro de reclusión donde cumplirá su condena.