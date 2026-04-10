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viernes 10 de abril de 2026

Cuatro años de penitenciaría por una rapiña trampa en Durazno

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Cuatro años de penitenciaría por una rapiña trampa en Durazno

En la noche del 18 de marzo pasado, la Dirección de Investigaciones tomó conocimiento de una rapiña en jurisdicción de la Comisaría 1ª. Según lo establecido en la investigación, la víctima salió de un bar y fue abordada por una mujer, quien la condujo hacia una finca abandonada. Una vez allí, un hombre la sorprendió, la golpeó y le sustrajo la billetera. Ambos autores huyeron del lugar de inmediato.

La Dirección de Investigaciones recolectó las pruebas pertinentes y las puso a disposición de la Fiscalía. Ayer, los dos imputados fueron conducidos ante la Fiscalía de 1er Turno y el Juzgado Letrado de 1er Turno, donde al término de la audiencia se dictó la condena.

Magela Gianine Saldivia Acosta, de 37 años y con antecedentes judiciales, y un hombre de 26 años fueron condenados como autora y coautor penalmente responsables de un delito de rapiña especialmente agravada, con una pena de 4 años de penitenciaría para cada uno.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy