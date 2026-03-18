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miércoles 18 de marzo de 2026

Condena por porte de armas en Durazno: 7 meses de prisión efectiva

Por Lectura: 2 minutos
Condena por porte de armas en Durazno: 7 meses de prisión efectiva
Barrio La Lanera

Diego Martín Contreras Sosa fue detenido en barrio La Lanera con un revólver calibre 38. La Justicia lo condenó al término de la audiencia.

La Jefatura Departamental de Policía de Durazno informó mediante el Comunicado de Prensa N.º 45/2026 la condena de Diego Martín Contreras Sosa, de 30 años, con antecedentes judiciales previos.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de porte y tenencia de armas en lugares públicos, porte de arma por reincidente y porte y tenencia de armas con signos de identificación alterados, todos en régimen de reiteración real. La pena establecida al término de la audiencia fue de 7 meses de prisión efectiva.

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La resolución fue adoptada por la Fiscalía de 2do Turno y el Juzgado Letrado de 1er Turno de Durazno.

La detención

Los hechos se produjeron el lunes pasado, cuando personal de la Comisaría 15ª realizaba recorridas por barrio La Lanera, en la zona de la Laguna Negra. En ese marco, los efectivos avistaron a tres hombres que, al notar la presencia policial, emprendieron la fuga.

Con el apoyo de la Unidad de Respuesta y Patrullaje y de la UNATED, se logró la detención de Contreras Sosa. Al momento de su aprehensión se le incautó un revólver calibre 38 con cinco municiones vivas y una vaina detonada. Fue remitido de inmediato ante la justicia competente, que resolvió su condena en el transcurso de la audiencia celebrada el día de ayer.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy