Un hombre de 28 años fue condenado a ocho años y seis meses de penitenciaría por reiterados delitos de abuso sexual agravados y especialmente agravados, además de receptación y encubrimiento, en Durazno. La sentencia fue dictada luego de las actuaciones policiales y judiciales que incluyeron la investigación de una denuncia de abuso sexual presentada el 5 de junio de 2026.

Según informó la Jefatura de Policía de Durazno, el condenado es Daniel Eduardo Caballero Flores, de 28 años, quien posee antecedentes penales y fue conducido ante la Fiscalía y el juzgado competente.

Ocho años y seis meses de penitenciaría

Al término de la audiencia, la Justicia lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de receptación, un delito de encubrimiento, reiterados delitos de abuso sexual agravados y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, todos en régimen de reiteración real entre sí, a título de dolo directo.

Por el conjunto de estos delitos se dispuso una pena de ocho años y seis meses de penitenciaría.

Una denuncia presentada en junio

El comunicado policial señala que una denuncia por abuso sexual presentada el 5 de junio de 2026 dio lugar a una investigación que permitió establecer la responsabilidad del ahora condenado en ese hecho.

El parte no detalla las circunstancias de los delitos sexuales ni la identidad de las víctimas. Tampoco precisa cuántos hechos o víctimas comprenden los delitos reiterados incluidos en la sentencia.

Investigación de la Comisaría 15.ª

Personal de la Comisaría 15.ª llevó adelante actuaciones de investigación relacionadas con hurtos denunciados en una vivienda y una institución pública. En el marco de esas actuaciones, la Policía informó sobre el esclarecimiento de los hechos y la intervención de personas que posteriormente fueron condenadas.

La resolución judicial correspondiente a Caballero Flores incluye los delitos de receptación y encubrimiento, además de los reiterados abusos sexuales. El comunicado no especifica cómo se vincula cada una de esas figuras penales con los hurtos investigados.

La Jefatura de Policía comunicó la condena tras la audiencia celebrada ante la Fiscalía y el juzgado competente.