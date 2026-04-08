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viernes 10 de abril de 2026

Apuñalaron a un hombre de 76 años en su casa: dos condenados en Durazno

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Apuñalaron a un hombre de 76 años en su casa: dos condenados en Durazno

El pasado sábado, un hombre de 76 años ingresó a emergencias de un sanatorio local con tres heridas de arma blanca en el tórax, relatando que dos personas habían ingresado a su domicilio y le habían provocado las lesiones. Ese mismo día fue sometido a cirugía y quedó internado en CTI. Ayer se informó que el paciente salió del CTI, pasó a sala y se encuentra estable sin respirador.

La Dirección de Investigaciones actuó con rapidez. En una investigación reservada, los efectivos establecieron que una mujer —que tenía relación de confianza con la víctima— habría utilizado ese vínculo para acceder al predio, facilitando el ingreso de su pareja. Entre ambos intentaron rapiñar al hombre y le provocaron las heridas. Los investigadores reunieron las evidencias necesarias para obtener órdenes de detención y allanamiento, logrando aprehender a la pareja.

Conducidos ante la Fiscalía y el Juzgado, al término de la audiencia se dictó la condena: tanto la mujer de 37 años como el hombre de 31 años fueron declarados autora y coautor penalmente responsables de un delito de lesiones graves en concurrencia con un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, con una pena de 2 años y 6 meses de penitenciaría para cada uno.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy