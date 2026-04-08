Dos condenados por el robo de una moto en Durazno: prisión y libertad a prueba

En la madrugada del jueves pasado, la Dirección de Investigaciones tomó conocimiento del hurto de una moto del patio de una finca en jurisdicción de la Comisaría 1ª. El personal actuante realizó las gestiones correspondientes y detuvo a dos hombres.

Conducidos ante la Fiscalía de 1er Turno y el Juzgado Letrado de 1er Turno, al término de la audiencia se dictaron las condenas. Washington Gastón López García, de 28 años y con antecedentes judiciales, fue condenado como autor de un delito de hurto en concurrencia con violación de domicilio, con una pena de 6 meses de prisión efectiva. El segundo imputado, de 36 años y también con antecedentes, fue condenado por receptación a 6 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.

En el procedimiento se recuperó la moto, aunque sin el motor.