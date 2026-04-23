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jueves 23 de abril de 2026

Tres meses de prisión por tentativa de hurto y daño en un comercio de calle Rivera

Por Lectura: 2 minutos
Tres meses de prisión por tentativa de hurto y daño en un comercio de calle Rivera
3 meses de prisión por daño a vidriera de comercio en calle Rivera

Un hombre de 21 años, con antecedentes judiciales, fue condenado por la Justicia de Durazno a tres meses de prisión por un delito de hurto en grado de tentativa en concurso con un delito de daño. La detención se concretó durante la madrugada del domingo, cuando fue sorprendido por personal policial junto a la vidriera destrozada de un local comercial ubicado en calle Rivera, entre Zorrilla y Penza.

El procedimiento: alerta al Centro de Comando y rápida intervención

Próximo a las 05:15 horas, el Centro de Comando Unificado Departamental tomó conocimiento de que en calle Rivera entre Zorrilla y Penza se estaba produciendo un hurto en un local comercial. De forma inmediata concurrió al lugar personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje y de la Comisaría 1.ª.

Al arribar, los efectivos avistaron una vidriera de 2,50 por 2,50 metros dañada y procedieron a la detención del hombre en el lugar.

La condena

Conducido ante la Fiscalía de 2.º Turno y el Juzgado Letrado de 1.er Turno, al término de la audiencia se dispuso la condena para Carlos Sebastián Aristegui Paredes, de 21 años, como autor penalmente responsable de un delito de hurto en grado de tentativa en concurso fuera de la reiteración con un delito de daño.

La pena establecida por la Justicia fue de tres meses de prisión.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy