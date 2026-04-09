Condena por hurto de bicicleta y detenido por robo en auto en Durazno

La Comisaría 1ª de Durazno informó dos casos resueltos en las últimas horas vinculados a delitos de hurto.

Condena: 12 meses por hurto de bicicleta

Luis Pablo Moralez Moreira, de 29 años y con antecedentes judiciales, fue condenado ayer como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, con una pena de 12 meses de prisión efectiva.

El caso tuvo origen el 24 de marzo pasado, cuando la Comisaría 1ª tomó conocimiento del hurto de una bicicleta. Tras las gestiones correspondientes, ayer se procedió a su detención y fue conducido ante la Fiscalía de 1er Turno y el Juzgado Letrado de 4to Turno, donde la condena se dictó al término de la audiencia.

Detenido por robo de efectos en vehículo

Un segundo hombre, de 37 años y con antecedentes, se encuentra detenido en la Comisaría 1ª a disposición de la Fiscalía de 2do Turno. Está siendo investigado por el hurto de efectos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública. La investigación continúa en curso.