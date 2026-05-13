Llamado al 911 en Centenario terminó con condena por abuso sexual

Un llamado realizado en plena madrugada desde camino Martín Esponda, en la localidad de Centenario, derivó en una rápida intervención policial y terminó con una condena de prisión efectiva por reiterados delitos de abuso sexual agravados.

Un pedido de ayuda en la madrugada

Según informó Jefatura de Policía de Durazno, próximo a la hora 00:30 del lunes pasado el Centro de Comando Unificado Departamental recibió una comunicación a través de la línea de emergencias 9.1.1.

Del otro lado de la línea había tres mujeres solicitando presencia policial urgente. De acuerdo a la denuncia, un hombre intentaba abusar sexualmente de ellas en la zona de camino Martín Esponda, jurisdicción de Comisaría 11ª de Centenario.

Ante la gravedad de la situación, efectivos policiales concurrieron de inmediato al lugar.

Detención y actuaciones judiciales

Una vez en la zona, el personal actuante procedió a la detención del involucrado, quien posteriormente quedó a disposición de Fiscalía y de la Justicia competente.

Durante la jornada de ayer, el hombre —identificado como Carlos Daniel Méndez Ortiz, de 48 años y poseedor de antecedentes judiciales— fue conducido ante el Juzgado Letrado de 1er Turno de Paso de los Toros.

La condena dispuesta por la Justicia

Finalizada la audiencia judicial, se dispuso la condena del imputado como autor penalmente responsable, a título de dolo directo, de reiterados delitos de abuso sexual agravados en grado consumado.

La Justicia determinó una pena de 3 años y 4 meses de penitenciaría, la cual deberá cumplirse íntegramente bajo régimen de prisión efectiva.



