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lunes 11 de mayo de 2026

Condenan a una mujer a tres años de penitenciaría por reiterados delitos de abuso sexual

La Fiscalía de 1er Turno tomó intervención tras la denuncia. La condena fue dispuesta como autora penalmente responsable de delitos especialmente agravados.
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Condenan a una mujer a tres años de penitenciaría por reiterados delitos de abuso sexual

El viernes pasado fue conducida una mujer de 31 años de edad ante la Fiscalía de 1er Turno y Juzgado Letrado de 1er Turno, donde al término de la audiencia se dispuso su condena como autora penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, a la pena de 3 años de penitenciaría.

Cómo se llegó al caso

El 18 de abril de 2026 se tomó conocimiento de que en una finca del departamento una menor de edad estaría siendo víctima de abuso sexual.

Atento a lo expuesto, personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I realizó los trabajos correspondientes y remitió a la ahora condenada ante la justicia competente.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy