En Ciudad del Carmen bajan los delitos, pero la percepción de inseguridad sigue presente

Los delitos denunciados en Ciudad del Carmen muestran una tendencia descendente, según datos presentados por la Jefatura de Policía de Durazno. Sin embargo, durante una reunión con vecinos y autoridades también quedó planteada otra realidad: la percepción de inseguridad continúa siendo una preocupación para parte de la comunidad.

La instancia se desarrolló en el Centro Cultural de la localidad y fue encabezada por el jefe de Policía de Durazno, comisario general Gabriel Lima, junto al subjefe, comisario mayor Alexis Duarte, y el director de Seguridad, comisario mayor José Pedro Rodríguez.

Participaron además el director de Tránsito y Convivencia de la Intendencia, Juan Andrés Bruno; el ingeniero Rodrigo Castells; el alcalde de Ciudad del Carmen, Nuber Medina; concejales y vecinos.

Hurtos a la baja y aumento de la violencia doméstica

La Jefatura presentó estadísticas comparativas correspondientes al período comprendido entre 2025 y el 31 de agosto de 2026.

Según los datos expuestos, los hurtos y otros delitos registraron una disminución en la localidad.

El único indicador que mostró un leve incremento fue el de las situaciones de violencia doméstica, problemática que las autoridades identificaron como una de las que requiere un trabajo coordinado entre distintas instituciones.

Los números y la percepción

Uno de los aspectos abordados durante el encuentro fue la diferencia que puede existir entre las cifras oficiales y la percepción de seguridad de los vecinos.

Las autoridades señalaron que, aun cuando los indicadores muestren mejoras, pueden persistir sensaciones de preocupación o inseguridad en la población.

En ese sentido, valoraron estas instancias como espacios para presentar información, escuchar planteos y acordar acciones conjuntas.

También se destacó que la seguridad no depende exclusivamente de la actuación policial, sino del trabajo coordinado entre organismos públicos, gobiernos locales y la propia comunidad.

Controles de tránsito

Durante la reunión se confirmó además que en los próximos meses se realizarán controles de tránsito coordinados entre la Policía y la Intendencia de Durazno.

Las acciones estarán orientadas a mejorar la seguridad vial, fiscalizar el cumplimiento de las normas y prevenir situaciones que afecten la convivencia en espacios públicos.

Jefatura de Policía, Intendencia y Municipio reafirmaron finalmente su compromiso de continuar trabajando en forma articulada en temas vinculados a la seguridad y la convivencia.