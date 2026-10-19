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lunes 19 de octubre de 2026

Rumbo a Hong Kong con 11 kilos de cocaína: dos brasileñas detenidas en Carrasco

Por Lectura: 2 minutos
Rumbo a Hong Kong con 11 kilos de cocaína: dos brasileñas detenidas en Carrasco
En total, se incautaron 62 envoltorios con 11,222 kg de cocaína, además de dos teléfonos celulares

Dos mujeres brasileñas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco cuando pretendían viajar hacia Hong Kong, China, con más de 11 kilos de cocaína ocultos en sus equipajes. Ambas tenían previsto abordar un mismo vuelo con destino a Madrid y continuar posteriormente hacia territorio asiático.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos (UVPA), dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. La intervención permitió incautar 62 envoltorios de cocaína, además de dos teléfonos celulares.

La operación fue informada este lunes 19 de octubre por el Ministerio del Interior, en el marco de las tareas de inteligencia y control destinadas a combatir el tráfico internacional de drogas.

La primera inspección permitió identificar a otra pasajera

El procedimiento comenzó cuando los efectivos identificaron a una ciudadana brasileña de 30 años que pretendía abordar un vuelo hacia Madrid, con Hong Kong como destino final.

Durante la inspección de su equipaje, los policías encontraron diez envoltorios de papel de aluminio que contenían aproximadamente 2,25 kilos de una sustancia cuyo análisis dio positivo para cocaína.

A partir de esas actuaciones, los investigadores detectaron que otra mujer brasileña, de 42 años, tenía previsto realizar el mismo itinerario.

Los funcionarios inspeccionaron su equipaje y encontraron otros 52 envoltorios ocultos de la misma manera, con un peso cercano a los nueve kilos. Las pruebas practicadas también confirmaron la presencia de cocaína.

De esta forma, las dos inspecciones permitieron detectar una cantidad considerable de droga que, según el itinerario previsto por las pasajeras, tenía como destino final Hong Kong.

Más de 11 kilos incautados y una investigación en curso

Según el informe oficial, el procedimiento permitió incautar 11,222 kilos de cocaína distribuidos en 62 envoltorios, además de dos teléfonos celulares.

La Justicia fue informada de las actuaciones y dispuso la incautación de la sustancia y de los dispositivos electrónicos, así como la conducción de ambas mujeres.

La investigación continúa bajo la órbita de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que deberá profundizar las actuaciones relacionadas con el traslado de la sustancia.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no informó sobre eventuales formalizaciones judiciales ni sobre la existencia de otras personas involucradas en el caso.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy